AVM'de Asma Tavan Parçaları Düşerek Vatandaşı Yaraladı - Son Dakika
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AVM'de Asma Tavan Parçaları Düşerek Vatandaşı Yaraladı

AVM\'de Asma Tavan Parçaları Düşerek Vatandaşı Yaraladı

Bursa'daki bir AVM'nin yemek katında asma tavan parçaları düşerek bir vatandaşı yaraladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

01.02.2025 20:22  Güncelleme: 20:24
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BURSA'daki bir AVM'nin yemek katında bulunan restoranın asma tavanın parçaları, yemek yiyen vatandaşın üstüne düştü. Olayda vatandaş hafif yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin yemek katında meydana geldi. İçeride müşterilerin bulunduğu sırada iş yerinin asma tavanın parçaları henüz bilinmeyen nedenle yemek yiyen vatandaşın üzerine düştü. Olayda vatandaş yaralanırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY Barış YILMAZ/BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AVM'de Asma Tavan Parçaları Düşerek Vatandaşı Yaraladı - Son Dakika

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