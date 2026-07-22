Avn: Hizbullah'ın silahsızlanması için şartlar gerekli - Son Dakika
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Avn: Hizbullah'ın silahsızlanması için şartlar gerekli

Avn: Hizbullah\'ın silahsızlanması için şartlar gerekli
22.07.2026 10:31
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Hizbullah'ın silahsızlanması için işgalin sona ermesi gerektiğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının ancak İsrail işgalinin sona ermesi, Lübnan ordusunun ülke genelinde tam kontrolü sağlaması ve yeniden imar sürecinin devlet tarafından yürütülmesiyle mümkün olacağını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh, Avn ve beraberindeki heyetin onuruna akşam yemeği verdi.

ABD Kongresi üyeleri ile ABD yönetiminden yetkililerin de katıldığı programda konuşan Avn, Lübnan'ın güvenli ve birlik içinde olmasının tek yolunun, tüm vatandaşları ayrım gözetmeksizin koruyan tek bir devlet ve tek bir ordu olduğunu belirtti.

Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusuna da değinen Avn, "Eğer gerçekten bunun gerektirdiği adımları atma konusunda samimiysek, yani işgalin sona erdirilmesi, ordunun ülke genelinde tam kontrolü üstlenmesi ve yeniden imar programının yalnızca devlet tarafından yürütülmesi sağlanırsa Hizbullah silahsızlandırılabilir." ifadelerini kullandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn dün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avn: Hizbullah'ın silahsızlanması için şartlar gerekli - Son Dakika

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