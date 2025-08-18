Avn: Lübnan'ın Egemenliği İçin Karşılıklı Saygı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İran'ın dost bir ülke olduğunu ancak bu dostluğun karşılıklı saygı ve egemenliğin korunması esasına dayanması gerektiğini belirterek, Lübnan'ın başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmediğini ve kendi iç işlerine müdahaleyi kabul etmediğini söyledi.

Al Arabiya kanalına konuşan Cumhurbaşkanı Avn, Hizbullah'ın silahının teslim etmesinin iç mesele olduğunu, bu konunun ele alınmasından anayasal kurumlar sorumlu olduğunu kaydederek, silahların devlet elinde toplanması konusunda ülke genelinde herhangi birinin sorun yaşadığını sanmadığını aktardı.

Avn şöyle konuştu:

"İran dost bir ülkedir ancak bu dostluk karşılıklı saygı ve egemenliğin korunması esasına dayanmalıdır. Biz kendimize İran'ın ya da herhangi başka bir ülkenin içişlerine müdahale etme hakkı tanımıyoruz, aynı şekilde kendi işlerimize müdahaleyi de kabul etmiyoruz."

Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusundaki ABD önerisi üzerine Lübnan'ın kendi notlarını koyduğunu ve bu belgenin artık bir Lübnan belgesi haline geldiğini belirten Avn, ilgili ülkelerin (Lübnan, Suriye, İsrail) belgeye uyacağının onayı olmadan yürürlüğe girmeyeceğini ifade ederek, "Biz, 'adım karşılığında adım' ilkesini vurguladık." dedi.

Lübnan'ın önünde öneriyi kabul edip dünyadan İsrail'in (öneriyi) onaylamasını sağlamasını talep etmek ya da öneri reddedip saldırıların artmasını ve Lübnan'ın ekonomik olarak tecrit edilmesini göze almak seçeneklerinin olduğunu kaydeden Avn, "Eğer birisi İsrail'in geri çekilmesini, tutukluların serbest bırakılmasını, sınırların çizilmesini ve ekonominin canlanmasını sağlayacak üçüncü bir seçenek önerebiliyorsa, buyursun ve bunu ortaya koysun." ifadesini kullandı.

Suriye ile ilişkilere değinen Cumhurbaşkanı Avn, "Lübnan, ilişkileri güçlendirmek için bir Suriye heyetini bekliyor." diye konuştu.

Önceki Başbakan Necip Mikati ve şimdiki Başbakan Nevvaf Selam'ın da bir heyetle Suriye'ye gittiğini, bir heyetle Suriye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Avn, bir Dışişleri Bakanı veya yetkilendirecekleri birinin gelerek ilişkileri daha üst seviyeye taşıyacağını belirtti.

Hizbullah'ın "silah bırakması" meselesi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi ve bu yönde yapılan baskıları kabul etmeyeceğini" ifade etmişti.

Hizbullah'tan 6 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada da, Nevvaf Selam hükümetinin silahların toplanması kararının "Lübnan'ı İsrail'e karşı direniş silahından mahrum bırakacağı" iddia edilerek, bu kararla "büyük bir hata yapıldığı" savunulmuştu.

Lübnan Bakanlar Kurulu ise 7 Ağustos'ta yaptığı yeni toplantıda, Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararını kabul etmişti.

Şii bakanlar, kabine toplantısını terk etmişti.

Toplantıyı terk eden bakanlardan Çalışma Bakanı Muhammed Haydar, ABD önerisini onaylamadıkları için Bakanlar Kurulu toplantısından ayrıldıklarını ancak hükümetten çekilmediklerini söylemişti.

Enformasyon Bakanı Paul Markus, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı kararlarla ülkede istikrarı sağlamayı, devlet otoritesinin tesisini ve yeniden inşayı hedeflediğini ifade ederek, "Toprakların tamamında, Hizbullah dahil, silahlı varlığın sona erdirilmesi ve sınırda ordunun konuşlandırılması konusunda mutabık kaldık." demişti.