Avn ve Miçotakis'ten İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Avn ve Miçotakis'ten İşbirliği Vurgusu

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Lübnan ve Yunanistan liderleri, Atina'da ticaret ve iklim krizinde işbirliğini görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldi.

Miçotakis ve Avn, Atina'da yaptıkları ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Avn, iki ülke arasında tarihteki ticari ilişkilere değinerek, halkların refahı için işbirliğinin önemli olduğunu ifade etti.

Akdeniz'de iklim krizi ve ticaret gibi konularda işbirliğinin gerekli olduğunu belirten Avn, Avrupa Birliği (AB) ile Lübnan'ın ekonomi, ticaret, turizm, kültür gibi alanlarda işbirliğinin devam edeceğini umduğunu söyledi.

Miçotakis de amaçlarının iki ülke arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi oluşturmak olduğunu kaydetti.

Yunanistan'ın, Lübnan'ın egemenliğini ve bağımsızlığını koşulsuz olarak desteklediğini belirten Miçotakis, "ABD arabuluculuğu çerçevesinde İsrail ile doğrudan diyaloğa ve diplomasiye yatırım yapmaya yönelik cesur seçiminizi memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Diplomasi, Politika, Lübnan, Güncel, Atina, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avn ve Miçotakis'ten İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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