Avrasya Ekonomik Birliği Hükümetlerarası Konseyi Toplantısı Gerçekleşti

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Hükümetlerarası Konseyi, Kazakistan'ın Almatı şehrinde bir araya geldi.
Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov'un ev sahipliğindeki konsey toplantısına, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Birinci Yardımcısı Adılbek Kasımaliyev katıldı.
Hükümet başkanları önce dar sonra geniş kapsamlı toplantı yaptı.
İsmailov, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl Avrasya Ekonomik Birliğinin kuruluşunun 10.yıl dönümünü kutladıklarını ve birliğin üye ülkelerin toplam 2,7 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılası ile dinamik şekilde gelişen bir entegrasyon olduğunu belirtti.
Birliğe üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin 85 milyar dolara ulaştığını aktaran İsmailov, bu bağlamda geçen yıl kabul edilen "Avrasya Ekonomik Yolu Bildirgesi"nin uygulanmasının önemli olduğunu kaydetti.
İsmailov, AEB ülkelerinin (Kazakistan, Rusya, Belarus, Kırızistan ve Ermenistan) Doğu ile Batı'yı, Kuzey ile Güney'i birbirine bağlayan kavşakta yer aldığını ve bunun büyük bir avantaj olduğunu vurguladı.
AEB ülkeleri arasında ticaret engellerinin kaldırılmasının önemine işaret eden İsmailov, "İhracatçılarımız sıklıkla gizli kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle, yüklerin serbest dolaşımı bizim için güncelliğini koruyor. Engeliz ortak bir pazarın oluşturulması ve ürünlerin üçüncü ülkelere taşınmasını sağlamalıyız. Bu da tüm prosedürlerin dijitalleştirilmesiyle kolaylaştırılmalıdır." ifadelerini kullandı.
Toplantı sonunda hükümet başkanları bir dizi belgeye imza attı.
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