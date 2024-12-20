Avrasya Tüneli Ekonomiye 2 Milyar Dolar Katkı Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avrasya Tüneli Ekonomiye 2 Milyar Dolar Katkı Sağladı

Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nden 151 milyon araç geçişi ile 2 milyar dolar katkı sağlandığını açıkladı.

20.12.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nden 8 yılda 151 milyon araç geçişi yapıldığını bildirerek, "Tünel, kullanıcılarına 8 yılda 211 milyon saat zaman, 261 bin ton yakıt, 115 bin ton emisyon azalımı ve kilometrede 590 milyon araç tasarrufu sağlayarak, ülke ekonomisine 2 milyar dolar katkı sağladı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Avrasya Tüneli'nin resmi açılışının 20 Aralık 2016'da yapıldığını anımsattı.

Tünelin, İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarını 5 kilometrelik çift katlı denizaltı kara yolu tüneliyle birleştirdiğini aktaran Uraloğlu, sahip olduğu yüksek teknoloji, ileri mühendislik ürünü bütüncül projesi ve kıtaları birleştiren güzergahıyla tünelin 8 yıldır İstanbul Boğaz geçişinde hızlı, ekonomik, güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı ulaşım alternatifi olarak hizmet verdiğini belirtti.

Avrasya Tüneli'nden 8 yılda 8,3 milyon kullanıcı tarafından 151 milyon kez geçildiğine dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, kullanıcılarına 8 yılda 211 milyon saat zaman, 261 bin ton yakıt, 115 bin ton emisyon azalımı ve kilometrede 590 milyon araç tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine 2 milyar dolar katkı sağladı. Avrasya Tüneli ile İstanbul'un güney aksındaki ulaşım mesafeleri 10 kilometre kısaldı. Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yolculuk ise 5 dakikaya indi. Avrasya Tüneli, 2024'te kullanıcılarına sabah saatlerinde ortalama 36 dakika, akşam saatlerinde ortalama 41 dakika zaman kazancı sağladı. Bu yıl Avrasya Tüneli'ni kullanan araçların yüzde 90'ı otomobil, yüzde 6'sı minibüs, yüzde 4'ü ise motosiklet oldu."

"Tünel, garanti edilen trafik seviyelerini aştı"

Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde günlük ortalama 82 bin araç trafiğiyle garanti edilen araç sayısının aşıldığının altını çizdi.

Tünelin, kamu-özel işbirliği modeliyle gerçekleştirilen ilk kara yolu projesi olduğuna işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Tünel, 2023 yılı son çeyreği ve 2024 boyunca garanti edilen trafik seviyelerini aşarak kamu ile gelir paylaşımı yapmaya başladı. Bu yıl günlük maksimum birim araç sayısı 13 Haziran'da 94 bin 459'a ulaştı. 1 Mayıs 2022 itibarıyla motosikletlerin kullanımına izin verdiğimiz tünelden bugüne kadar 2 milyon 7 bin 341 motosiklet sürücümüz geçiş yaptı. Tünel kullanıcılarının yüzde 25'i günlük geçişlerde Avrasya Tüneli'ni çift yönlü kullandı. Sürdürülebilirlik konusundaki yenilikçi bakış açısı çerçevesinde işletme ve bakım binası ile Asya havalandırma ve trafo binalarında yıllık 322 bin 880 kilovatsaat üretim kapasiteli güneş enerjisi santrali devreye alındı. 546 panel, 5 inverter ve 280 güç optimizerinin bulunduğu santralin yıllık üretimiyle Avrasya Tüneli veri merkezlerinin elektrik ihtiyacı karşılanacak. İşletme, bu sayede hem enerjisini temiz kaynaklardan sağlamış olacak hem de yaklaşık 3 bin 500 çam ağacının dikimine eşdeğer yıllık 210 ton karbon emisyonunun azaltılmasına destek verecek."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Avrasya Tüneli, Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Enerji, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrasya Tüneli Ekonomiye 2 Milyar Dolar Katkı Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:00 Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:09 TSK’ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
09:50 El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
09:47 Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:39 Bakan Ersoy’un eşi “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişine tepki gösterdi Bakan Ersoy'un eşi "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişine tepki gösterdi
09:37 İstanbul’da bitmek bilmeyen trafik çilesi İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:25 Asgari ücrette teklif sırası TİSK’te Asgari ücrette teklif sırası TİSK'te
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 22:18:56. #1.12#
SON DAKİKA: Avrasya Tüneli Ekonomiye 2 Milyar Dolar Katkı Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.