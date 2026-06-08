Avrasya Tüneli Kısa Süre Trafiğe Kapandı

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, Avrasya Tüneli'nde bir otomobilin itfaiye yangın panosuna çarpması nedeniyle tünelin kısa süreliğine trafiğe kapatıldığını, saat 09.00 itibarıyla yeniden ulaşıma açıldığını bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"8 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli'nde özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akmıştır. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştır. Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Avrasya Tüneli'ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir. Avrasya Tüneli saat 09.00 itibariyle araç trafiğine yeniden açılmıştır."