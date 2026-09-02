Avrupa Birliği alanında uzmanlaşmak isteyenler için Jean Monnet burs başvuruları başladı - Son Dakika
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Avrupa Birliği alanında uzmanlaşmak isteyenler için Jean Monnet burs başvuruları başladı

Avrupa Birliği alanında uzmanlaşmak isteyenler için Jean Monnet burs başvuruları başladı
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Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı'nın yürüttüğü Jean Monnet Burs Programı'nın 2027-2028 akademik yılı başvuruları başladı. Program kapsamında yaklaşık 170 bursiyere toplam 7 milyon avro tahsis edilecek.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı tarafından yürütülen Jean Monnet Burs Programı'nın 2027-2028 akademik yılı başvuruları başladı.

AB Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Jean Monnet Burs Programı'nın 2027-2028 akademik yılı duyurusu 27 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanmıştır. Katılım Öncesi AB Mali Yardımı (IPA) kapsamında finanse edilen ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Burs Programı için başvurular 27 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecektir. Program, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış insan kaynağının geliştirilmesini ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını hedeflemektedir" denildi.

Burstan bugüne kadar 3 binden fazla vatandaşın faydalandığı belirtilerek, "Jean Monnet Burs Programı ile 2027-2028 akademik yılında yaklaşık 170 bursiyerimize toplam 7 milyon avro tahsis edilmek suretiyle AB üyesi ülkelerde AB müktesebatı ile ilgili konularda lisansüstü öğrenimi görme veya araştırma programlarına katılma imkanı sağlanması öngörülmektedir. Burs kapsamında süresi en az 3, en fazla 12 ay olan akademik çalışmalar desteklenmektedir. Programdan kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversitelerin akademik ve idari personeli ile lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalanabilmektedir. Jean Monnet Burs Programı'na ilişkin detaylı bilgiye Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın (www.ab.gov.tr) ve Jean Monnet Burs Programı'nın (www.jeanmonnet.org.tr) internet sitelerinden erişilebilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avrupa Birliği alanında uzmanlaşmak isteyenler için Jean Monnet burs başvuruları başladı - Son Dakika

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