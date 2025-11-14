Avrupa Birliği Heyeti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Avrupa Birliği Heyeti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti

14.11.2025 11:41
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas ve AB üyesi devletlerin büyükelçileri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları ile bir araya gelerek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

(DİYARBAKIR) - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas ile AB üyesi devletlerin büyükelçilerinden oluşan heyet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun'u ziyaret etti.

Diyarbakır'a çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas ile AB üyesi Fransa, Avusturya, Portekiz, Belçika, İrlanda, Bulgaristan, Estonya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İsveç büyükelçilerinden oluşan heyet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

AB delegasyonu heyeti Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun tarafından belediyenin protokol kapısında karşılandı.

Selamlaşmanın ardından Eş başkanlar, heyet ile basına kapalı yaptığı görüşmede, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik konulara dair görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: ANKA

