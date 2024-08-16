Avrupa Birliği, İsveç\'teki Maymun Çiçeği Vakası Sonrası Alarm Durumunda

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(ANKARA) - Afrika'dan sonra ilk maymun çiçeği vakasının İsveç'te tespit edilmesinin ardından Avrupa Birliği alarm durumuna geçti. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Avrupa ülkelerini daha fazla vakaya hazırlıklı olmak konusunda uyardı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa ülkelerindeki genel nüfus için riskin düşük olduğunu, ancak bölgedeki kamu sağlığı yetkililerinin hızlı tespit ve tedavi için yüksek düzeyde hazırlık yapması ve farkındalık artırma faaliyetlerini sürdürme önerisinde bulundu. AB sağlık ajansı, dışarıdan başka vakaların da Avrupa'ya giriş yapmasının yüksek bir olasılık olduğunu açıkladı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Direktörü Pamela Rendi Wagner, "Avrupa ile Afrika arasındaki yakın bağlantılar nedeniyle daha fazla clade I vakasına hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu hafta maymun çiçeğinin daha tehlikeli bir varyantı olan Clade 1b virüsünün hızla yayılması nedeniyle uluslararası acil durumu ilan etmişti.

Afrika'da salgın haline gelen virüsün, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bu yıl itibarıyla 548 kişinin ölümüne yol açtığı bildirildi.