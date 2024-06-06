Avrupa Birliği Ülkelerinde Hava Kalitesi AB Standartlarını Karşılamıyor - Son Dakika
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Avrupa Birliği Ülkelerinde Hava Kalitesi AB Standartlarını Karşılamıyor

Avrupa Birliği Ülkelerinde Hava Kalitesi AB Standartlarını Karşılamıyor

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunda hava kalitesi AB standartlarını karşılamamaktadır. Hava kirliliği, Avrupa'nın en büyük çevresel sağlık riski olmaya devam etmektedir. Hava kirliliği, kardiyovasküler ve solunum hastalıklarına neden olarak sağlığı etkilemekte ve yaşam kalitesini düşürmektedir. Mevcut analize göre, AB'nin kentsel nüfusunun yüzde 96'sı güvenli olmayan konsantrasyonlarda ince partikül maddeye maruz kalmaktadır.

06.06.2024 14:01
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Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin çoğunda hava kalitesinin AB standartlarını karşılamadığını ve hava kirliliğinin en büyük çevresel sağlık riski olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

AÇA'dan yapılan açıklamaya göre, hava kirliliği, Avrupa'nın en büyük çevresel sağlık riski olmaya devam ediyor.

Hava kirliliği, sağlığı etkileyen, yaşam kalitesini düşüren, önlenebilir ölümlere neden olan kardiyovasküler ve solunum hastalıklarına neden oluyor.

Mevcut AB hava kalitesi standartları ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) kılavuz seviyeleri uyarınca 2022 ve 2023 yıllarında hava kalitesini değerlendiren analize göre, hava kalitesinde devam eden genel iyileştirmelere rağmen, mevcut AB standartları Avrupa genelinde hala karşılanmış değil.

AB'nin kentsel nüfusunun yüzde 96'sı, güvenli olmayan konsantrasyonlarda ince partikül maddeye maruz kalıyor.

Partikül maddelerin çapını ifade etmek için kullanılan mikrogram/metreküp bazında standardı 50 olarak belirlenen AB'de, 16 üye ülke standardın altına kalıyor.

Hava kirliliği, Romanya'da 128, İspanya'da 101, İtalya ve Polonya'da 84, İsveç'te 73, Fransa ve Bulgaristan'da 66, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 63, Malta'da 57, Çekya'da 56, Hırvatistan ve Norveç'te 54 ve Belçika'da 55 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avrupa Birliği Ülkelerinde Hava Kalitesi AB Standartlarını Karşılamıyor - Son Dakika

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