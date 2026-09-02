Avrupa borsaları Orta Doğu gerilimi, petrol ve enflasyon endişesiyle geriledi

Avrupa pay piyasaları, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını yükseltmesi ve küresel enflasyon endişelerinin tahvil piyasalarını sarsmasıyla haftanın üçüncü gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,24 değer kaybederek 645,91 puana çekildi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 azalışla 8.280,63 puana, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,24 düşüşle 51.792,1 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,50 değer kaybederek 25.839,33 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,30 kayıpla 10.756,45 puandan günü tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,06 azalışla 1,159 seviyesinden işlem gördü.

Almanya ekonomisine ilişkin büyüme beklentileri

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Fransız Le Monde gazetesine verdiği demeçte, Alman ekonomisinin daha yüksek bir büyüme rotasında olduğunu savundu. Nagel, "İlk iki çeyrek verileri doğrultusunda, bu yıl yaklaşık yüzde 1'lik bir büyüme oranına ulaşma yolunda ilerliyoruz." dedi.

Brent petrol 100 dolar sınırına yaklaştı

ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne yönelik gerilimin yeniden tırmanması petrol fiyatlarını artırdı. Hafta başından bu yana sert yükselen petrol fiyatları, son 6 haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Bugün kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,5 artışla 97 dolara kadar tırmandı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 90 dolar seviyesini test etti.

Orta Doğu'daki çatışmaların tedarik zincirini aksatacağı endişesi, Avrupa'daki gaz fiyatlarını da son üç yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Avrupa vadeli gaz fiyatları yüzde 2'nin üzerinde artarak megavat saat başına 72 avronun üzerine çıktı. Fiyatlar ağustos ayının başından bu yana yüzde 20'den fazla değer kazandı.

Tahvil piyasasında hareketlilik

Artan enerji maliyetlerinin üretim ve taşımacılık giderlerini yükselterek enflasyonu körüklemesi tahvil piyasalarını da hareketlendirdi.

Merkez bankalarının yüksek enflasyona faiz indirimlerini erteleyerek yanıt vereceği beklentisi, tahvil getirilerini çok yıllık zirvelere taşıdı.

Alman 10 yıllık devlet tahvili getirisi yüzde 3,39 ile son 15 yılın en yüksek seviyesini gördü. 5 yıllık tahvil getirisi 2008'den bu yana ilk kez yüzde 3'ü aşarken, faiz beklentilerine en duyarlı olan 2 yıllık tahvil getirisi yüzde 3,0 ile Haziran 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, yükselen petrol fiyatları, enflasyon endişeleri ve faiz artırımı beklentilerinin hisse senetleri üzerinde hem doğrudan hem de dolaylı baskı oluşturduğunu belirtti.