Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika
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Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününde yükseliş kaydetti. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,91 artarak 516,42 puana çıktı. İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya borsaları da pozitif bir seyir izledi. Avro/dolar paritesi ise hafif bir yükselişle 1,082 seviyesinden işlem gördü. Fransa'da gerçekleşen genel seçim sonuçları ise piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

10.07.2024 19:39
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Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,91 artışla 516,42 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 artarak 8.193,51, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,94 değer kazanarak 18.407,22, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,86 yükselerek 7.573,55 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 artışla 34.306,4 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,1 artarak 1,082 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, Fransa'da genel seçimlerin ardından ortaya çıkan gerilimlerin hafiflemesini olumlu karşıladı.

Seçimlerde, solcu Yeni Halk Cephesi 178 milletvekili çıkararak ilk sırayı alırken, onu 163 sandalye ile Macron ittifakı ve 143 sandalye ile aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ittifakı izledi.

Fransa'da yeni Meclis tablosu, hükümet kurmak için ittifaklar ya da partiler arasında koalisyon görüşmelerini zorunlu hale getiriyor.

Piyasalar, dün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için "daha fazla iyi veri" bekledikleri ifadesine odaklandı.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Jerome Powell, Almanya, İtalya, Fransa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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