Avrupa Borsaları Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Borsaları Yükselişte

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle haftanın ilk gününü tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,45 yükselerek 652,09 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 artarak 8.613,82 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,45 yükselerek 26.001,31 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,34 değer kazanarak 52.871,72 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 10.857,7 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,182 düşüşle 1,151 seviyesinden işlem gördü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakerelerin yeniden başlayacağı ve anlaşma olabileceğine ilişkin iyimser mesajlarıyla jeopolitik gerilim nispeten azalırken, bu durum Avrupa piyasalarına pozitif yansıdı.

Veri tarafında ise Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda son 4,5 yılın en hızlı artışıyla 51,9 puana yükseldi.

İngiltere'de imalat PMI temmuzda son 4 ayın en düşüğüne gerileyerek 51,9 puan oldu. İmalat PMI haziranda 52,5 puan olmuştu.

Kaynak: AA

İngiltere, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Borsaları Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı
Türkiye’de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor Türkiye'de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor
Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi
Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar
Gebze’de kaçmak isterken merdivenden düşen şüpheli yakalandı Gebze’de kaçmak isterken merdivenden düşen şüpheli yakalandı
Kur’an kursu için Mardin’den Şırnak’a giden iki çocuk sırra kadem bastı Kur'an kursu için Mardin’den Şırnak'a giden iki çocuk sırra kadem bastı

20:17
İşte Yeni Parti’ye 5 günde yapılan bağış miktarı
İşte Yeni Parti'ye 5 günde yapılan bağış miktarı
19:15
CHP’den TBMM’ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti’den alın bize verin
CHP'den TBMM'ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti'den alın bize verin
19:06
Fatih Tekke’nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
18:51
Büyükçekmece’de toprak kayması meydana geldi
Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi
18:42
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türk turistlere sürpriz
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türk turistlere sürpriz
18:26
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın internet aramaları şoke etti
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın internet aramaları şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 20:39:03. #7.12#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.