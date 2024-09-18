Avrupa'da Şiddetli Yağışlar Can Aldı

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Avrupa ülkeleri Romanya, Avusturya, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'da şiddetli yağışların neden olduğu seller İtalya'da da etkili oldu.

Avrupa'yı etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına, kıta genelinde büyük hasarlara yol açtı.

Şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle Romanya'da 7, Avusturya'da 5, Polonya'da 5 ve Çekya'da 3 kişi yaşamını yitirdi. İtalya'da meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle sellere bağlı can kaybı sayısı 21'e çıktı.

İtalya'nın bazı bölgelerinde "sarı uyarı" verilirken, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus da çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumundaki hitabında, Orta Avrupa'yı etkileyen şiddetli yağış ve fırtınaya değindi.

Hayatını kaybedenler ve mağdur olanlar için dua ettiğini belirten Papa, selden etkilenenlerle dayanışmasını dile getirdi.

İtalya'nın Adriyatik Denizi kıyısında sahilleriyle ünlü Rimini kentinde de fırtınalı hava nedeniyle, deniz dalgaları bazı plajları ve yüzme tesislerini sular altında bıraktı. Dalgaların şezlong ve şemsiyeleri denize taşıdığı belirtildi.

Şiddetli yağışların rotası üzerinde bulunan Hırvatistan da "yüksek derecede hazırlık" durumuna geçti.

Slovakya ve Macaristan ise Tuna Nehri'nin taşması ihtimaline karşı önlem alırken, Romanya'da selin etkili olduğu bölgelerde "acil durum" ilan edildi.

Avrupa kıtasını geçen hafta itibarıyla etkisi altına alan şiddetli yağışların ülkelerde yol açtığı maddi hasarın milyar avroyu aşması bekleniyor.

Avrupa ülkelerindeki sellerle mücadelede asker ve helikopterler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Medyada yer alan fotoğraflarda insanların botlar yardımıyla tahliye edildiği, birçok kentin sular altında kaldığı görülmüştü.