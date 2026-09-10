Avrupa'dan Gürcistan'a uzanan pilot seferi 26 uçakla Samsun'a ulaştı - Son Dakika
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Avrupa'dan Gürcistan'a uzanan pilot seferi 26 uçakla Samsun'a ulaştı

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Avrupa'dan Gürcistan'a uzanan "Georgia'ya Özel Pilot Seferi 2026" kapsamında farklı ülkelerden yola çıkan pilotlar Samsun'a ulaştı. Organizasyona 26 uçakta yaklaşık 60 pilot ve yolcu katılıyor.

Avrupa'dan Gürcistan'a uzanan "Georgia'ya Özel Pilot Seferi 2026 (Private Pilot Expedition to Georgia 2026)" kapsamında farklı ülkelerden yola çıkan pilotlar, Samsun'a ulaştı.

Lüksemburglu pilot Peter Sodermans öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon kapsamında Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen pilotlar, Karadeniz rotasındaki Samsun durağında ağırlandı.

Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'ndeki 19 Mayıs Havaalanı'na iniş yapan pilotlar, daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezerek bölgenin doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu.

Organizasyona 26 uçakta yaklaşık 60 pilot ve yolcu katılıyor.

Uçak Sahipler ve Pilotlar Derneği (AOPA Türkiye) Başkanı Turgut Kulaçoğlu, AA muhabirine, organizasyonun internet üzerinden yapılan planlamalarla başladığını, farklı ülkelerden pilotların kendi ülkelerinden havalanarak Macaristan'daki ortak buluşma noktasına geldiğini söyledi.

Macaristan'ın ardından Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın Primorsko Havaalanı'nda ikinci buluşmanın gerçekleştirildiğini aktaran Kulaçoğlu, buradan Türkiye'ye geçtiklerini belirtti.

Katılımcılar arasında Lüksemburg, Hollanda, Yunanistan, İngiltere, Almanya, Çekya ve Fransa'dan gelen pilotların bulunduğuna işaret eden Kulaçoğlu, Türkiye'deki rotanın İstanbul'un ardından Samsun, Ordu ve Rize üzerinden devam ettiğini, daha sonra Gürcistan'ın Batum ve Tiflis kentlerine geçileceğini kaydetti.

Bu yılki rotaya Karadeniz Bölgesi dahil edildi

Kulaçoğlu, bu yılki organizasyonda Türkiye'de Karadeniz Bölgesi'ni özellikle rotalarına dahil ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Organizasyon yaklaşık 10 yıl önce de gerçekleştirildi. Ege ve Akdeniz turizm açısından yabancı ziyaretçiler tarafından daha fazla biliniyor. Bu sefer özel olarak seçtiğimiz bölge Karadeniz Bölgesi'ydi. Çünkü Ege ve Akdeniz zaten turizm açısından çok gezilmiş yerler. Hem daha az bilinen hem de güzellikleri gerçekten çok fazla olan Karadeniz Bölgesi'ni gezmek istedik."

Samsun'da gördükleri ilgiden memnun olduklarını dile getiren Kulaçoğlu, "Farklı ülkelerden arkadaşlarımızla hem üniversiteyi ziyaret ettik hem havaalanını kullandık. Samsun Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı program bizim için büyük sürpriz oldu. Bize Samsun'u, doğal güzelliklerini ve deltayı tanıttılar. Bütün arkadaşlarımız çok mutlu oldu." dedi.

Dönüş yolculuğunda yeniden Türkiye'ye gireceklerini aktaran Kulaçoğlu, Ordu'da gümrük işlemlerinin ardından Samsun, Uşak ve Selçuk'a gideceklerini, Efes'i de ziyaret edeceklerini anlattı.

Türkiye'de kamu kurumlarından destek aldıklarını belirten Kulaçoğlu, "Arkadaşlarımızın Türkiye'yi rahat gezebilmeleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi bize çok büyük kolaylık gösterdi. Onların sayesinde Atatürk Havalimanı ve diğer meydanları, Samsun'u, Ordu'yu çok rahat kullanabildik. Şimdi de çok güzel ağırlanıyoruz, çok mutluyuz." diye konuştu.

Organizasyonun koordinatörü Lüksemburglu pilot Peter Sodermans da Türkiye'ye daha önce de geldiğini ancak bu yolculukta Karadeniz Bölgesi'ni yakından tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

Türkiye'de özellikle İstanbul, İzmir ve Antalya gibi kentlerin Avrupalı turistler tarafından iyi bilindiğine dikkati çeken Sodermans, "Buraya ilk gelişimiz değil. Bu yolculukta Avrupa ile Gürcistan arasında bağ kurmak istedik. Türkiye'de turistlerin daha az bildiği Karadeniz kıyılarını, Samsun ve çevresini keşfetme fırsatı bulduk." dedi.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ise pilotların Ballıca Kampüsü'nde ağırlanmasının üniversitelerinin havacılık alanında son yıllarda oluşturduğu eğitim, uygulama ve teknik altyapının ulaştığı noktayı göstermesi bakımından önem taşıdığını ifade etti.

Daha sonra Kulaçoğlu'na, Aydın tarafından "Boğaz Üzerinden Uçuş Sertifikası" verildi.

Kaynak: AA

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