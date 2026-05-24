Avrupa'dan Rusya'ya Sert Tepki

Avrupa ülkeleri, Rusya'nın gece ağırlıklı olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Avrupalı yetkililer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptıkları açıklamalarda, Rusya'nın çoğunlukla başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sert şekilde eleştirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya'nın dün gece Ukrayna'ya düzenlediği büyük saldırı, Kremlin'in acımasızlığını ve hem insan hayatına hem de barış görüşmelerine olan kayıtsızlığını gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Von der Leyen, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini güçlendirmek için daha fazla desteğin yolda olduğunu belirterek, "Sivillere karşı terör güç değil, umutsuzluktur." ifadesini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da saldırıların "sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan acımasız vahşet gösterisi" olduğunu kaydederek, "Bu pervasız tırmanışı şiddetle kınıyorum. Bu, Rusya'nın anlamlı barış görüşmelerine katılmakla ilgilenmediğinin bir başka açık hatırlatıcısıdır." görüşünü paylaştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise "Rusya savaş alanında çıkmaza girdi, bu yüzden şehir merkezlerine kasten düzenlediği saldırılarla Ukrayna'yı terörize ediyor." açıklamasında bulundu.

Kallas, bunların "mümkün olduğunca çok sayıda sivili öldürmeyi amaçlayan iğrenç terör eylemleri" olduğunu ileri sürerek, Oreşnik füzelerini kullanmasına yönelik haberleri "siyasi korkutma taktiği ve pervasız nükleer risk oyunu" şeklinde niteledi.

Ayrıca Kallas, AB dışişleri bakanlarının gelecek hafta Rusya'ya yönelik baskının nasıl artırılabileceğini görüşeceğini aktardı.

Fransa, Almanya ve Avusturya

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırıları ve Oreşnik füzesinin kullanılmasını kınadıklarının altını çizerek, bunun Ukrayna'yı destekleme, adil ve kalıcı barış için her şeyi yapma ile Avrupa'nın güvenliğini güçlendirmeye yönelik kararlılıklarını pekiştirdiğine vurgu yaptı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Ukrayna'nın yanında olduklarını vurgulayarak, "Bir kez daha Oreşnik füze sistemi kullanıldı. Alman hükümeti bu pervasız tırmanışı şiddetle kınamaktadır." açıklamasında bulundu.

Olay nedeniyle "dehşete kapıldığını" ve Ukrayna halkının "yıldırılamayacağını" belirten Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ise "Bu saldırılar, tehlikede olan şeyin ne olduğunu daha da netleştiriyor; Ukrayna'nın özgürlüğü, Avrupa'nın güvenliği ve ortak değerlerimiz." ifadesini kullandı.

Belçika, Litvanya, Macaristan ve Romanya

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, saldırıları şiddetle kınadıklarını kaydederek, "Ortaklarımızla birlikte Ukrayna'nın hava savunmasını daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. Rusya'nın savaş ekonomisine azami baskı uygulamaya devam edeceğiz." görüşünü paylaştı.

Rusya'nın barış istemediğini savunan Prevot, "Oreşnik füzesinin kullanıldığına dair haberler de tüyler ürpertici bir başka işarettir. Bu silahlar sadece yok etmek için değil, aynı zamanda bir ulusu sindirmek, yormak ve moralini bozmak için tasarlanmıştır. Bu, başarılı olamayacaktır." mesajını verdi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, "son yılların en korkunç gecelerinden birine" tanık olunduğunu belirterek, "Ukrayna'ya karşı işlenen savaş suçlarının devam etmesi bir güç gösterisi değildir, aksine saldırganın zayıflığının ve çaresizliğinin gizli işaretidir." vurgusu yaptı.

Budrys, Rusya'yı "savaşı durdurmaya zorlamak için gerekli araçlara" sahip olduklarını aktararak, bunları kullanmamanın savaşın devam etmesi için teşvik anlamına geleceğine işaret etti.

Macaristan'daki yeni hükümetin Dışişleri Bakanı Anita Orban da olayı kınadıklarını dile getirerek, "Rusya'nın Kiev'e yönelik gece yarısı gerçekleştirdiği acımasız saldırı, bu savaşın insani bedelini bir kez daha korkunç bir şekilde gözler önüne seriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Orban, evlerin yıkılması, ailelerin parçalanması ve insanların hayatını kaybetmesi ya da yaralanmasının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, durumun uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğu görüşünü paylaşarak, saldırıyı şiddetle kınadı.

Toiu, saldırının "devlet terörizmi" anlamına geldiğini öne sürerek, "Uluslararası ortaklarımızla birlikte Ukrayna'nın egemenliğini, savunmasını ve uzun vadeli direncini desteklemeye ve bu tür vahşetlerden sorumlu olanları hesap vermeye zorlamaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Çekya, Estonya, Hollanda, İsveç, Letonya, İrlanda, Norveç ve İtalya

Çekya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamalar nedeniyle Ukrayna Dışişleri Bakanlığı binasının hasar aldığına değinildi ve Kiev yönetimiyle dayanışma mesajı verildi.

Estonya Başbakanı Kristen Michal, saldırıları kınadıklarını, Ukrayna ve halkının yanında olduklarını kaydederek, "Rusya, savaş suçlarından dolayı hesap verecektir." değerlendirmesini yaptı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, geceki olayların Rusya'nın "barış yerine savaşı seçtiğini" gösterdiğini öne sürerek, Ukrayna halkının yanında olduklarını kaydetti.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Rusya'nın savaş alanında "ilerleme kaydedemediğini" aktararak, "Bu yüzden şimdiye kadarki en ayrım gözetmeyen saldırılarından biriyle sivilleri terörize ediyor ve orta menzilli balistik füze fırlatarak gözdağı vermeye başvuruyor." yorumunda bulundu.

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, durumu "korkunç" şeklinde niteleyerek, "Bu, Ukrayna'nın geleceği için mücadelesini ve Ukrayna'ya verdiğimiz desteği durduramayacak." görüşünü paylaştı.

İrlanda Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Helen McEntee, olayı kınayarak, "Sivillerin kasıtlı olarak hedef alınması savaş suçudur. Rusya, Ukraynalıların hayatlarına ve insanlık onuruna karşı yine tam bir kayıtsızlık göstermiştir. Barışla hiçbir ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

Saldırıları kınayan Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide de "Bu saldırı, daha önce görülmemiş ölçek ve nitelikteydi, bir kez daha siviller ve sivil altyapı hedef alındı. Rusya barışı sağlamaya yönelik hiçbir istek göstermiyor." değerlendirmesini yaptı.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Başbakan Giorgia Meloni'nin "Rusya'nın Ukrayna'da sivil altyapıyı hedef alan son saldırısını şiddetle kınadığı" bildirildi.

Ukrayna'ya saldırılar

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'ya yönelik "terör saldırılarına" karşılık olarak Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik hava saldırılarının düzenlendiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik balistik füzelerini, İskender aerobalistik füzelerini, Kinjal hipersonik aerobalistik füzelerini, Tsirkon seyir füzelerini, hava, deniz ve kara konuşlu seyir füzelerini ve silahlı insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Ukrayna'daki askeri komuta tesisleri, hava üsleri ve savunma sanayi işletmelerine büyük bir saldırı gerçekleştirdi." ifadesine yer verilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun düzenlediği yoğun hava saldırıları nedeniyle en az 83 kişinin yaralandığını belirterek, "Maalesef ölenler de var." açıklamasında bulunmuştu.

Saldırılarda okul, apartman ve pazar yeri gibi sivil altyapıların hasar gördüğünü aktaran Zelenskiy, "Bunun Rusya için karşılıksız kalmaması çok önemli." demişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da Kiev'de 1939 yılında inşa edilen Dışişleri Bakanlığı binasındaki pencerelerin saldırı nedeniyle kırıldığını belirterek, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı binası, yakında gerçekleşen patlamalar sonucu hafif hasar gördü." bilgisini paylaşmıştı.