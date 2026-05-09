Avrupa Günü 76. Kez Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Günü 76. Kez Kutlandı

09.05.2026 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, Avrupa Günü'nde birlik, barış ve özgürlüğü kutladı; vatandaşlara kapılarını açtı.

Avrupa Birliği (AB), kıtada siyasi ve ekonomik birliğin temellerini atan Schuman Bildirisi'nin yıl dönümünü ifade eden Avrupa Günü'nü 76. kez kutluyor.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle yayımladığı görüntülü mesajında, "Bugün aynı anda halklarımızın, uluslarımızın, kültürlerimizin, üye devletlerimizin çeşitliliğini kutluyoruz ancak aynı zamanda barışı, refahı, özgürlüğü ve demokrasiyi teşvik etmek için birlikte daha güçlü bir Avrupa inşa etme ortak irademizi de kutluyoruz." dedi.

Bu nedenle gün boyunca AB kurumlarının kapılarını vatandaşlara açtığını belirten Costa, "Avrupa her şeyden önce vatandaşlarla ve birliğimizde hepsinin mutlu olması için daha fazla fırsat yaratmak adına yaptıklarımızla ilgilidir." değerlendirmesini yaptı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Bugün Avrupa Günü! Bugün, Avrupa'nın temsil ettiği her şeyi kutluyoruz. Hepimizi, Avrupa vatandaşlarını kutluyoruz. Çünkü hep birlikte, Avrupa'yız." sözleriyle kutlama mesajı yayımladı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da Birliğe üye 27 ülkenin dilinde "Avrupa Günü kutlu olsun." mesajı paylaştı.

Avrupa'da üç çeyrek asrı aşkın süredir devam eden "birliğin" tarihçesi

Dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman, iki yıkıcı savaş görmüş Avrupa'nın "birleşmesi" fikrini 9 Mayıs 1950'de ortaya atan isim oldu.

Schuman Planı çerçevesinde Federal Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg, savaşın ham maddeleri olan kömür ve çeliği barış aracına çevirme hedefiyle 1951'de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu (AKÇT) kurdu.

Tarihte ilk defa devletlerin, yetki ve egemenliklerinin bir kısmını uluslar üstü kuruma devrettiği bu model, Avrupa'nın ekonomik entegrasyonunun önünü açmış oldu.

AKÇT, 1957'de mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını öngören Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) dönüştü.

AET'nin başarısı üzerine İngiltere, Danimarka ve İrlanda Birliğe başvuru yaptı. İngiltere'nin Fransa tarafından iki kere veto edilmesinin ardından 1973'te üç ülke birden AET'ye üye oldu.

Yunanistan'ın 1981'de, İspanya ve Portekiz'in 1986'da katılmasıyla üye sayısı 12'ye ulaştı.

1993'te Maastricht Antlaşması, AB'nin mevcut yapısını oluşturan nihai anlaşma oldu.

Birlik, 1 Ocak 1995'ten itibaren "Avrupa Birliği" olarak anılmaya başlarken aynı yıl Avusturya, Finlandiya ve İsveç'in katılımıyla 15 üyeye ulaştı.

1999'da ortak para birimi "avro" kabul edildi ve 2002'de 12 ülkede tedavüle girdi.

AB, 1 Mayıs 2004'te, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya'nın katılımıyla beşinci ve en büyük genişlemesini yaşadı.

Bulgaristan ve Romanya'nın 2007'de, Hırvatistan'ın ise 2013'te AB'ye katılmasıyla üye sayısı 28'e çıktı.

31 Ocak 2020'de İngiltere'nin ayrılmasının ardından halihazırda AB'ye üye 27 ülke bulunuyor.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Gürcistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Ukrayna ve Türkiye, aday ülkeler arasında yer alırken Kosova da "potansiyel aday" olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Günü 76. Kez Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Beşiktaş İskelesi’nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçişi kenti ikiye böldü Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişi kenti ikiye böldü
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar

16:46
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı Gözler Hakan Çalhanoğlu’nu aradı
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı! Gözler Hakan Çalhanoğlu'nu aradı
16:34
Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...
Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...
16:07
Özgür Özel geri adım atmıyor Meydandan Akın Gürlek’e çağrı yaptı
Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı
15:35
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
15:34
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor Galatasaray’da bir dönem sona erdi
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor! Galatasaray'da bir dönem sona erdi
14:21
Daha 32 yaşındaydı Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 17:01:56. #7.13#
SON DAKİKA: Avrupa Günü 76. Kez Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.