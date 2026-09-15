Avrupa Konseyi Komiseri O'Flaherty, 15 ildeki gözaltılara ilişkin serbest bırakma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Avrupa Konseyi Komiseri O'Flaherty, 15 ildeki gözaltılara ilişkin serbest bırakma çağrısı yaptı

Avrupa Konseyi Komiseri O\'Flaherty, 15 ildeki gözaltılara ilişkin serbest bırakma çağrısı yaptı
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Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O'Flaherty, Türkiye'de LGBTİ sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucularına yönelik gözaltı ve erişim engeli uygulamalarına ilişkin, "İnsan hakları veya sivil toplum faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan herkesin serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O'Flaherty, Türkiye'de LGBTİ sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucularına yönelik gözaltı ve erişim engeli uygulamalarına ilişkin, "İnsan hakları veya sivil toplum faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan herkesin serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O'Flaherty, Türkiye'de LGBTİ sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucularına yönelik operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

O'Flaherty, "Türkiye genelinde LGBTİ sivil toplumunu ve insan hakları savunucularını hedef alan bir dizi gözaltı, baskın ile internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının engellendiğine ilişkin haberlerden endişe duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kamuoyuna yönelik resmi açıklamaya atıfta bulunan O'Flaherty, "Ailem Güvende" adı verilen operasyonun İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda 15 ilde 162 kişi, dokuz dernek ve 13 işletmeye yönelik yürütüldüğünü aktardı.

"AİLE DEĞERLERİNE ATIF, İNSAN HAKLARININ KISITLANMASI İÇİN GEREKÇE OLAMAZ"

O'Flaherty, Türkiye hakkında daha önce yayımladığı memorandumda LGBTİ bireyler ve örgütlerin toplanma, ifade ve örgütlenme özgürlüklerine yönelik kısıtlamalara ilişkin endişelerini dile getirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki LGBTİ örgütleri ve insan hakları savunucuları insan hakları alanında çalışmalar yürütmektedir. Eşitlik ve ayrımcılık karşıtlığına yönelik savunuculuk faaliyetleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında korunan ifade ve örgütlenme özgürlüğünün kapsamındadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yalnızca 'aile değerleri' veya 'çocukların korunması'na yapılan atıfların insan haklarının kısıtlanması için hukuki gerekçe oluşturamayacağını açıkça ortaya koymuştur."

AVUKATLARIN DOSYALARA ERİŞİMİNİN KISITLANDIĞI İDDİALARINA DİKKATİ ÇEKTİ

Savunma avukatlarının soruşturma dosyalarına erişiminin kısıtlandığı yönündeki haberlerden de endişe duyduğunu belirten O'Flaherty, şüphelilerin somut ve kişiselleştirilmiş bir çıkar çatışması delili bulunmaksızın ayrı avukatlar tutmaya zorlandığına ilişkin iddialara dikkati çekti.

O'Flaherty, "Demokratik bir toplumda sivil toplum faaliyetlerine getirilen her türlü kısıtlamanın açık bir hukuki dayanağı bulunmalı, meşru bir amaç taşımalı, gerekli ve orantılı olmalıdır. Ceza soruşturmaları veya gözaltılar; kişinin kimliğine, mensubiyetine, savunuculuk faaliyetlerine, barışçıl aktivizmine ya da hukuka uygun şekilde finansman almasına değil, tanımlanmış bir suç işlendiğine ilişkin kişiselleştirilmiş delillere dayanmalıdır" dedi.

"GÖZALTINA ALINANLARIN SERBEST BIRAKILMASI" ÇAĞRISI

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Türk makamlarına şu çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"İnsan hakları veya sivil toplum faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan herkesin serbest bırakılması; etkili hukuki yardıma erişim, yargısal denetim ve kötü muameleden korunma dahil olmak üzere adil yargılama güvencelerinin sağlanması; kısıtlamaların ve ceza yargılamalarının kanunilik, gereklilik, orantılılık ve masumiyet karinesi ilkelerine uygun yürütülmesi çağrısında bulunuyorum."

O'Flaherty, Türkiye'deki durumu izlemeye ve söz konusu meseleleri Türk makamları nezdinde gündeme getirmeye devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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