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Avrupa Miras Günleri Başladı

Avrupa Miras Günleri Başladı

Ankara'da 'Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler' sergisi açıldı; ortak kültürel miras kutlanıyor.

17.09.2024 14:21
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Başkentte 3. Avrupa Miras Günleri kapsamında, "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" başlıklı fotoğraf sergisi ve basın buluşması düzenlendi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu işbirliğiyle Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" sergisi ve basın buluşmasına, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas ve Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği geçici Maslahatgüzarı Radoslaw Sadowski'nin yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı.

Sadowski, buradaki konuşmasında, katılımcılara etkinliğe gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkürlerini sunarak, sergideki eserlerin "ortak mirası" kutlamak için eşsiz bir fırsat sunduğunu söyledi.

Serginin "Avrupa Miras Günleri" çerçevesinde Ankara'da düzenlenen, çok zengin kültürel etkinlik programının bir parçasını oluşturacağını aktaran Sadowski, gelecek dönemde yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Vilcinskas da serginin Türkiye ile AB'yi "birbirine bağlayan ortak kültür mirası" üzerine düşünülmesine vesile olduğunu vurgulayarak, etkinliğin düzenlemesindeki katkılarından dolayı Polonya Büyükelçiliğine teşekkürlerini sundu.

Sergide, AB ve üye devletleri tarafından Türkiye ile işbirliği içinde yürütülen çok sayıda ortak kültürel miras projesinden fotoğraflar yer alıyor.

Ülke genelinde 18 şehri kapsayan bu projeler, zengin kültürel mirasın korunması ve kutlanmasına yönelik ortak çabaların altını çiziyor.

Kaynak: AA

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