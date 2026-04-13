Avrupa'nın üst liglerinde hafta sonu heyecanı: Arsenal şok yenilgi aldı, Bayern rekor kırdı

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde hafta sonu maçları oynandı. Premier Lig'de lider Arsenal, sahasında Bournemouth'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında Manchester City'yi umutlandırdı. Manchester City, Chelsea'yi 3-0 yenerek Arsenal ile puan farkını 6'ya indirdi. Liverpool, Fulham'ı 2-0 mağlup ederken, Tottenham, Sunderland'e 1-0 yenilerek küme düşme hattına girdi. LaLiga'da Barcelona, Espanyol'u 4-1 yenerek üst üste 7. galibiyetini alırken, Real Madrid, Girona ile 1-1 berabere kaldı ve Barcelona liderlik avantajını 9 puana çıkardı.

Serie A'da Inter, Como'yu 4-3 yenerken, Napoli Parma ile 1-1 berabere kaldı ve Milan Udinese'ye 3-0 yenildi. Bundesliga'da Bayern Münih, St. Pauli'yi 5-0 yenerek sezonda 105 gole ulaştı ve lig gol rekorunu kırdı. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen'e 1-0 mağlup oldu. Ligue 1'de Lille, Toulouse'u 4-0 yendi, PSG'nin maçı ertelendi. Liglerde liderler sırasıyla Arsenal 70 puan, Barcelona 79 puan, Inter 75 puan, Bayern Münih 76 puan ve PSG 63 puanla zirvede yer alıyor.