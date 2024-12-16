Avrupa'nın güneyindeki küçük ama tarihi başkent: Valetta - Son Dakika
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Avrupa'nın güneyindeki küçük ama tarihi başkent: Valetta

Avrupa\'nın güneyindeki küçük ama tarihi başkent: Valetta

Malta'nın başkenti Valetta, küçük bir şehir olmasına rağmen tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

16.12.2024 13:20
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Malta'nın başkenti Valetta, küçük bir şehir olmasına rağmen tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Avrupa'nın coğrafi açıdan önemli ülkelerinden biri olarak ön plana çıkan Malta, 2004'te Avrupa Birliği'ne üye oldu.

Tarihi 16. yüzyıla dayanan Malta'nın başkenti Valetta, 1566'da St. John Şövalyeleri tarafından kuruldu. Şehir, ismini şövalyelerin lideri Jean Parisot de Valette'den aldı.

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle 1980'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren ülkenin en büyük şehri Valetta, Avrupa'daki önemli turistik destinasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

Deniz, tarihi yapılar ve yeşil alanları bir arada sunan Valetta, yaklaşık 8 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Şehir, turistler, yabancı öğrenciler ve iş insanlarının da akınıyla nüfusundan çok daha fazla kişiye kapılarını açıyor.

Sokakları denize açılan şehir, misafirlerine Avrupa, Arap ve Afrika mimarisinin örneklerini keşfetme şansı veriyor.

Şehirdeki ünlü yapılar

Yukarı Barakka Bahçeleri, yeşil atmosferiyle Valetta'daki en ünlü yerlerden biri olarak biliniyor. Şehrin manzarasının keyfini çıkarmak için önemli bir konum olan bu bahçe, Valetta Limanı'nın deniz manzarası ve tarihin esintilerini ziyaretçilerine sunuyor.

Bahçelerden ayrıca Valetta'nın karşısında bulunan Vittoriosa, Senglea ve Cospicua şehirleri de izlenebiliyor. Yukarı Barakka Bahçeleri'nde önemli isimlerin de heykelleri bulunuyor. Bahçenin yakınında bulunan Selamlama Bataryası da şehrin savunması ve askeri tarihi açısından önemli.

Valetta'nın turizminde önemli yer tutan Selamlama Bataryası'nın tarihi de şehrin tarihi gibi 16. yüzyıla kadar uzanıyor. Bu mekanı ziyaret edenler, Askeri Tarih Müzesi ve sergileri gezme şansına erişiyor.

St. Catherine Katolik Kilisesi, şehrin dini hafızasını anlamak için ziyaret edilmesi gereken mekanlardan. Malta nüfusunun çoğunluğunu Katolik Hristiyanlar oluşturuyor. Ülkede şehrin kurulma aşamasında inşa edilen kilise, barok mimari tarzını ziyaretçilerine sergiliyor.

Castille Sarayı, tarihi geçmişinin yanında siyasi açıdan taşıdığı büyük önemle de dikkati çekiyor. Saray, şu an Malta Başbakanlık Ofisi olarak kullanılıyor.

Osmanlı Sultanı Abdülaziz'in talimatıyla 1874'te Valetta yakınlarındaki Marsa semtinde yapılan Türk Şehitliği de şehre gelen Türkler tarafından ziyaret ediliyor.

Valetta, güçlü tarihinin yanı sıra siyasi etkinlikler konusunda da Avrupa'da önemli bir nokta olarak görülüyor. Şehir, bu ay Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Kaynak: AA

Valetta, Kültür, Güncel, Malta, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa'nın güneyindeki küçük ama tarihi başkent: Valetta - Son Dakika

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