Avrupa'nın Savaş Riski Artıyor

16.02.2026 18:21
Almanya ve İngiltere, Rusya'nın yeniden silahlanmasının Avrupa'da savaş ihtimalini artırdığını belirtti.

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer ile İngiltere Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, Rusya'nın Ukrayna savaşından ders çıkararak yeniden silahlandığını ve bunun Avrupa'da savaş ihtimalini yükselttiğini vurguladı.

Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer ile İngiltere Genelkurmay Başkanı Knighton, Guardian ve Die Welt gazetelerinde yayımlanan ortak bir mektup kaleme aldı.

Breuer ve Knighton, Rusya'nın güçlerini, savaş riskini artırabilecek şekilde yeniden organize ettiğini belirtti.

Mektupta, "Rus Silahlı Kuvvetleri, yeniden silahlanıyor ve Ukrayna'daki savaştan ders çıkararak, NATO ülkeleriyle çatışma riskini artırabilecek şekilde yeniden organize oluyor. Moskova'nın askeri olarak güçlenmesi, Ukrayna'da acı verici bir şekilde görüldüğü gibi kıtamızda savaş başlama riskiyle birleştiğinde dikkatli olmayı gerektiren artan bir riski barındırıyor." ifadeleri yer aldı.

Avrupa'nın karşı karşıya olduğu tehditler nedeniyle savunma ve güvenlik politikasında acil bir değişikliğe gidilmesi gerektiğini savunan komutanlar, NATO kapsamında savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın daha yüksek bir oranına çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Silahlanmanın "savaş kışkırtıcılığı" olmadığı, halkı ve barışı korumak için sorumlu bir eylem olduğu ifade edilen mektupta, "Güç saldırganlığı caydırır, zayıflık ise davet eder." değerlendirmesi yer aldı.

Komutanlar, askeri hazırlık için güçlü bir Avrupa savunma sanayisine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

