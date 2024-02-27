Avrupa Parlamentosu İsrail\'i soykırıma devam etmekle suçladı

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Avrupa Parlamentosu'nun (AP) farklı ülkelerden üyeleri, İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararına rağmen soykırıma devam ettiği, Avrupa Birliği'ni (AB) ise bunu durdurmak için mevcut araçlarını kullanmadığı için suçladı.

AP Genel Kurulunda, AB'nin yürütme organı Komisyon'un kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic'in katılımıyla Gazze'deki durum görüşüldü.

Oturumda söz alan farklı ülkelerden birçok milletvekili, AB'nin Gazze'de yaşananlar karşısındaki tutumunu sert dille eleştirdi.

İsveçli milletvekili Abir al-Sahlani, kürsüye çıktığında konuşmak yerine, kırmızıya boyadığı elini kaldırıp, diğer eliyle ağzını kapatarak eylem yaptı.

Parlamento başkanının müdahalesi üzerine al-Sahlani, "Sayın Başkan, Gazze'de olanları anlatacak söz kalmadı." dedi.

Al-Sahlani, şöyle devam etti:

"İsrail ihlal edebileceği her kuralı ihlal etti. Başvuracağımız başka bir merci kalmadı. İkiyüzlülük aşikar. İnsan haklarının rengi var. Renginiz koyulaştıkça, haklarınız azalıyor."

"Gazze'de insanlar burada bazıları ellerini kana bulamayı seçtiği için ölüyor"

Fransız milletvekili Manon Aubry de "Burada konuştuğumuz sırada 1,5 milyon insan, biz hiçbir şey yapmazsak Refah'ta öleceklerini biliyor." dedi.

İsrail'in yeni bir katliama hazırlandığını belirten Aubry, "İnsanlar ölüyor çünkü İsrail'e binlerce Filistinliyi öldürmesi için askeri malzeme sağlıyoruz. AB buna göz yummayı seçtiği ve bir nebze kar uğruna İsrail'le ortaklık anlaşmasını yenilemeyi tercih ettiği için ölüyorlar. AB, UAD kararını ve İsrail'e karşı soykırımı durdurmak için belirlediği tedbirleri uygulayamadığı için ölüyorlar. Gazze'de insanlar burada bazıları ellerini kana bulamayı seçtiği için ölüyor." diye konuştu.

"Soykırım, işgal ve etnik temizlik"

İspanyol milletvekili Miguel Urban Crespo ise Gazze'de olanlarla ilgili, "Soykırım, işgal ve etnik temizlik. İsrail, Avrupalı hükümetlerin suç ortaklığıyla yeni bir 'Nakba' düzenliyor." ifadelerini kullandı.

Crespo, dün Refah sınır kapısında incelemelerde bulunduğunu belirterek, "Sadece birkaç metre ötede bölgeyi dolduran insanlar vardı. Günde 600 kamyonun geçmesine ihtiyaç varken, sadece beşinin geçmesine izin veriliyor. İsrail açlığı, bir savaş silahı olarak kullanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Lenarcic'e seslenen Crespo, "Bu suç ortaklığına bir son vermeliyiz. Bu barbarca eylemlere son vermek için özel adımlar atmalıyız. Silah ambargosu uygulamamız ve İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya almamız gerekiyor. Biz ne bekliyoruz? Bu soykırımın daha da ilerlemesini mi istiyorsunuz?" sorularını yöneltti.

"Filistinliler için kesin olan tek şey ölüm"

Portekizli milletvekili İsabel Santos da "Yorulduk. Gazze'deki durumu anlatacak kelimemiz yok." dedi.

Güvenli yerin kalmadığını, yardımların ulaşmadığını vurgulayan Santos, "Filistinliler için kesin olan tek şey ölüm." ifadesini kullandı.

Santos, "İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü zulme ve UAD'nin tavsiyelerinin çiğnenmesine tahammül edemeyiz. AB ile İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasını askıya alma olasılığını ciddi şekilde düşünmemiz gerekiyor." tespitini yaptı.

"Bu toplu cezalandırmadır ve savaş suçudur"

Danimarkalı milletvekili Nikolaj Villumsen de Gazze'de çocukların açlıktan öldüğünü, kadınların anestezisiz sezaryen ameliyatına alındığını, okullar ve sivil kurumların bombalandığını anlatarak, "Bu toplu cezalandırmadır ve savaş suçudur." dedi.

Villumsen, "Şimdi harekete geçmezsek tarih bizi yargılayacak. İsrail'e silah ihracatını durdurmak için harekete geçmeliyiz. İsrail ile Ortaklık Anlaşmasını askıya almalı, İsrailli yerleşimcilerin ürünlerini boykot etmeliyiz." diye konuştu.

"Avrupa'da asgari düzeyde empati ve insanlığımızı mı kaybettik?"

Belçikalı milletvekili Marie Arena, "UAD, Gazze'yi korumak için önlemler alıyor ama İsrail sadece dalga geçiyor." dedi.

Arena, "Soykırım riskinden bahsederken bile İsrail herkesin gözü önünde uluslararası hukuku ihlal ediyor." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"AB sadece izliyor. Daha da kötüsü, bazı üye ülkeler ve bu meclisin bazı üyeleri sahada soykırımı durdurmaya çalışan tek örgüt UNRWA'ya finansmanı durdurmaya hazır. Avrupa'da asgari düzeyde empati ve insanlığımızı mı kaybettik? Ölen, açlıktan ölen, soğuktan ölen, anestezi yapılmadan ameliyat edilen binlerce insan, kadın ve çocuktan bahsediyoruz."

Belçikalı milletvekili Arena, AB Komisyonu'na İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya alma çağrısı yaptı.