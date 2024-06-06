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- Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı

AMSTERDAM - Avrupa Parlamentosunun önümüzdeki 5 yıl boyunca görev alacak 720 üyesinin belirleneceği seçimler, Hollanda'da sandıkların kurulmasıyla bugün başladı.

Hollanda vatandaşları, bugün sabah yerel saatle 07.30 itibarıyla, ülkeyi Avrupa Parlamentosunda temsil edecek 31 vekili seçmek üzere sandık başına gitti. Avrupa genelindeki seçimlerin başladığı ilk ülke olan Hollanda'da oy kullanma sürece 21.00'e kadar devam edecek.

Hollanda'nın ardından diğer 26 Avrupa Birliği üyesi ülkenin de dahil olacağı seçim süreci, pazar akşamı sona erecek. Dört gün devam edecek seçimlerden aşırı sağın oy oranını artırarak çıkması ve Avrupa Parlamentosundaki temsil oranını artırması bekleniyor.

Hollanda'da seçim süreci bir gün sürerken bu ülkeyi yarın sandık başına gidecek İrlanda ve Çekya izleyecek. Diğer Avrupa ülkelerinde seçimler hafta sonu gerçekleştirilecek, sandık çıkış anketlerine dayalı sonuçlar tüm üye ülkelerde seçimlerin tamamlanmasının ardından pazar gecesi belli olacak. Nihai sonuçlar ise seçimlerden yaklaşık bir hafta sonra açıklanacak.

Öte yandan, seçim sisteminin ülkeden ülkeye değiştiği AP seçimlerinde bazı ülkeler, vatandaşlarına erken oy kullanma imkanı sundu. Bu çerçevede resmi seçim tarihinin 9 Haziran Pazar günü olduğu Finlandiya'da seçmenler, 29 Mayıs tarihi itibarıyla "erken oy" kullanmaya başladı. Benzer şekilde İsveç, Estonya, Portekiz ve Malta gibi ülkeler de hem seçimlere katılım oranını artırmak hem de seçim günü oy kullanamayacak durumda olan vatandaşlar için erken oy kullanma imkanı sağladı.

İlki 1979'da gerçekleştirilen ve bu yıl 10.'su düzenlenen AP seçimlerinde yaklaşık 360 milyon seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimlerin sonuçlarının küresel iklim politikalarından göç ve savunmaya, jeopolitik planda ise ABD, Rusya ve Çin'e yönelik siyasete etkileri olması bekleniyor.

"Aşırı sağın sandalyenin dörtte birini elde etmesi bekleniyor"

Hristiyan Demokratların yönetimindeki Avrupa Halk Partisinin birliğin en büyük partisi olma konumunu devam ettirmesi öngörülüyor. Anketlere göre aşırı sağın 720 sandalyenin yaklaşık dörtte birini elde etmesi beklenirken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen başkanlığındaki EPP'nin oyun yapıcı konumunu muhafaza edeceği tahmin ediliyor. Seçimlerde Fransa'da Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin, İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki İtalya'nın Kardeşleri ve Macaristan'da Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Fidesz Partisinin zafer elde etmesi bekleniyor. Seçimlere katılımın geleneksel olarak düşük gerçekleştiği Hollanda'da geçtiğimiz yıl kasım ayında ülkedeki parlamento seçimlerinde büyük başarı elde eden Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisinin zafer elde etmesi bekleniyor.

Bu sabah Hollanda'nın Lahey kentinde oyunu kullanan ırkçı lider Geert Wilders, "Avrupa Parlamentosunda da güçlü bir temsile sahip olunması gerekiyor. Kendi göçmen ve mülteci politikamızı uygulayabilmek için gerekirse Avrupa'da kuralları değiştireceğiz" diye konuştu. Wilders, Avrupa'da kuralları değiştirmenin yolunun Avrupa Parlamentosunda daha kalabalık bir gruba sahip olmaktan geçtiğini söyledi.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Avrupa Parlamentosundaki temsil oranı, ülkelerin nüfuslarına oranla belirleniyor. Bu çerçevede Malta, Lüksemburg ve Güney Kıbrıs'ın parlamentoda 6'şar sandalyesi bulunurken, Almanya'nın 96 sandalyesi bulunuyor.