Avrupa Türkleri için çalışan gazeteci yazar Şefik Kantar 69 yaşında vefat etti - Son Dakika
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Avrupa Türkleri için çalışan gazeteci yazar Şefik Kantar 69 yaşında vefat etti

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Türkçenin korunması ve Avrupa'daki Türkler için eserler veren gazeteci yazar Şefik Kantar 69 yaşında vefat etti. TYB İstanbul Şubesi, önemli hizmetlerde bulunduğunu belirttiği Kantar için ailesine ve edebiyat camiasına başsağlığı diledi.

Türkçenin korunması, milli kimliğin yaşatılması ve Avrupa'daki Türklerin kültürel varlığının güçlendirilmesi için birçok çalışmaya ve esere imza atan gazeteci ve yazar Şefik Kantar, 69 yaşında vefat etti.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi, Kantar'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, Avrupa'daki Türklerin meselelerini eserlerine taşıyan Kantar'ın gazeteciliği, yazarlığı ve fikir mücadelesiyle önemli hizmetlerde bulunduğu belirtilerek, "Avrupa Türklüğünün meselelerini eserleriyle gündeme taşıyan, ömrünü milletimizin kültürel varlığına ve değerlerine hizmete adayan mücadele insanı, gazeteci ve yazar Şefik Kantar'a Allah'tan rahmeti, ailesine, yakınlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rize'de 1957'de doğan Kantar, gazetecilik hayatına genç yaşlarda başladı. 1979'da Almanya'ya yerleşen Kantar, Avrupa'daki Türk toplumunun sosyal, kültürel ve kimlik meseleleri üzerine çalışmalar yürüttü.

Kantar, 1989'da Köln'de yayımlamaya başladığı İntertürk gazetesiyle uzun yıllar Avrupa Türklerinin sesi oldu. Çeşitli televizyon kanallarında programlar hazırladı. Yazıları, kitapları ve kültürel faaliyetleriyle Avrupa Türklüğünün meselelerini gündeme taşıdı.

Yayımlanan eserleri arasında "Çarmıha Gerilen Bebek", "Allah'a Bir Ev Yapmak", "Yad Eller Aldı Bizi", "Türkleşmek İslamlaşmak Almanlaşmak", "Köln Mektupları" ve "Bir Hasret Hikayesi" bulunuyor.

Kaynak: AA
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