Avrupa Ülkeleri, Husilerin Yemen'de Madeni Para Basmasını Kınadı

Güncel

Avrupa ülkeleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin yeni madeni para basmasını kınayarak, bu adımın Yemen'de, özellikle ekonomik sektörde "bölünmeyi derinleştireceği" uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Fransa'nın Yemen'deki misyonları konuya ilişkin "X" platformundaki hesapları aracılığıyla ayrı ayrı açıklamalarda bulundular.

AB'nin Yemen delegasyonunun açıklamasında, Husilerin 100 Yemen riyali (yaklaşık 40 sent) para basma kararından "derin endişe duyulduğu" ifade edildi.

Bu tür "tek taraflı kararların" Yemen ekonomisindeki bölünmenin derinleşmesine yol açacağı ve Yemenlilerin barış ve refahına hizmet etmeyeceği uyarısında bulunulan açıklamada, önemli ekonomik konularda müzakereleri öngören BM barış çabalarına yapıcı katılımın ilerlemenin tek yolu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, AB'nin Yemen Merkez Bankası ve bankanın başkanı Ahmed Galib'in finans sektörünün istikrarını korumadaki rolünü desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

Yemen'deki İngiliz Büyükelçiliği de Husilerin yeni madeni para basmasını kınadı ve bunu "sahte" bir para birimi olarak nitelendirdi.

Bu adımın bankacılık istikrarını istikrarsızlaştırma ve kırılgan Yemen ekonomisindeki bölünmeleri derinleştirme tehdidi oluşturduğu uyarısında bulunan büyükelçilik, Husilere bu adımdan vazgeçmeleri ve Yemen'deki ekonomik bölünmeyi çözmek için BM çabalarına katılmaları çağrısında bulundu.

Yemen'deki Fransız büyükelçiliği de Husilerin madeni para basmasını "tanınmayan bir tarafın aldığı yasa dışı bir karar" olarak değerlendirdi.

Büyükelçilik, Husilerin adımının "Yemen halkının birliğe, özellikle de para birimi birliğine ihtiyaç duyduğu bu dönemde Yemen'deki bölünmüşlüğü derinleştireceği" konusunda uyardı.

Öte yandan Husilerin sözcüsü Muhammed Abdul Salam, madeni para basma kararını savunarak, bunun "telef olan bir paraya alternatif olarak gerekli bir adım" olduğunu ifade etti.

Abdüsselam, Sana'daki Yemen Merkez Bankası'nın ulusal para biriminin durumunu kısmen düzeltmek için yaptıklarından ABD ve Avrupa ülkelerinin neden rahatsız olduğunu merak ettiklerini dile getirdi.

Husiler 30 Mart'ta 100 Yemen riyali madeni para basma kararı aldıklarını duyurmuştu.