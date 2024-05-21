Avrupa Yatırım Bankası, Polonya'ya Uydu Programı İçin 300 Milyon Euro Kredi Sağlayacak

Güncel

VARŞOVA, 21 Mayıs (Xinhua) -- Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Yatırım Bankası'nın Polonya'ya uydu programını finanse etmesi için 300 milyon euro (326 milyon ABD doları) kredi sağlayacağını söyledi.

Polonya Basın Ajansı'nın haberine göre Avrupa Yatırım Bankası, Fransa ile işbirliği içinde yürütülecek uydu programının finansmanı konusunda Polonya ile Pazartesi günü anlaşmaya vardı.

Bankanın Başkanı Nadia Calvino, Polonya'nın uydu programı için sağlanan kredinin, bankanın güvenlik ve savunmaya ilişkin yeni eylem planının bir parçası olduğunu belirtti.