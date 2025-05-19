Avrupalı Liderler Trump ile Görüştü

İtalya, İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin, ABD Başkanı Donald Trump ile ortak telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, dün gece geç saatlerde ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de yer aldı. Bu görüşme, Başkan Trump'ın bugün Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ile yapacağı duyurulmuş telefon görüşmesi öncesinde istişare amacıyla yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başbakan (Meloni), öncelikle İtalya'nın, Avrupa ve Batılı ortaklarıyla birlikte Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın çabalarına verdiği desteği yineledi ve derhal ve koşulsuz bir ateşkesin önemini vurguladı. Son olarak, Başbakan, Ukrayna tarafının diyalogdan yana tutumunu bir kez daha takdir ettiğini ifade etti ve Moskova'nın liderler arasında doğrudan temaslarla barışa götürecek bir müzakereye ciddi şekilde dahil olmasını ümit ettiğini dile getirdi."