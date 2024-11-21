Avrupalılar, ABD'ye bağımlılığı azaltmayı istiyor

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BERLİN, 21 Kasım (Xinhua) -- Avrupalıların çoğunluğu, kıtanın mevcut jeopolitik ortamda ABD'ye bel bağlamak yerine daha bağımsız bir yol izlemesi gerektiğine inanıyor.

Alman düşünce kuruluşu Bertelsmann Stiftung tarafından Avrupa Birliği üyesi 27 ülke ile ABD'de gerçekleştirilen ve çarşamba günü açıklanan ankete göre katılımcıların yüzde 63'ü AB'nin kendi rotasını çizmesinin zamanının geldiğine inanıyor. Bu oranın 2017'de sadece yüzde 25 olduğu dikkate alınacak olursa bu, büyük bir artış anlamına geliyor.

Avrupalıların AB'nin rolünü ve transatlantik ilişkiyi yeniden değerlendirdiğini gösteren ankete göre Avrupalıların yüzde 73'ü değişen dünya düzeninde çıkarlarını korumak için AB'nin küresel meselelerde daha aktif bir rol üstlenmesini istiyor.

Bu değişime rağmen Avrupalılar özellikle güvenlik konusunda ABD ile ortaklıklarına değer veriyor.

Bertelsmann Stiftung'da Avrupa uzmanı olan Isabell Hoffmann, "Transatlantik ilişkiler önemli ölçüde değişecek ve eski Amerika geri gelmeyecek" dedi.