Avrupalıları dolandıran çağrı merkezi çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupalıları dolandıran çağrı merkezi çökertildi

03.07.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yapay zeka kullanarak kendilerini polis ve savcı gibi tanıtıp Avrupalıları dolandıran uluslararası bir şebekenin çökertildiğini açıkladı. Operasyonda 80 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden kendilerini polis, savcı, asker ve banka görevlisi olarak tanıtarak Avrupalıları dolandıran suç şebekesinin çökertildiğini bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı ile güçlü koordinasyon içinde, uluslararası suç organizasyonlarına, siber dolandırıcılık ağlarına ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda bir suç şebekesinin çökertildiğini aktaran Gürlek, "Çekya adli makamlarınca uluslararası adli yardımlaşma kapsamında iletilen bilgi ve belgeler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen soruşturma neticesinde uluslararası bir dolandırıcılık şebekesi çökertilmiştir." ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamındaki operasyona ilişkin bilgi veren Gürlek, şöyle devam etti:

"İstanbul'da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden yapay zeka destekli yazılımlar kullanılarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayan şüphelilerin çok sayıda Çekya vatandaşını ve Avrupalıyı dolandırarak yüksek miktarda haksız menfaat temin ettikleri anlaşılmıştır. Maslak'ta bir iş merkezinde faaliyet gösterdiği belirlenen çağrı merkezinde, 80 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu, mağdurlardan elde edilen suç gelirlerinin banka hesapları ve kripto varlık platformları üzerinden transfer edilerek aklanmaya çalışıldığı belirlenmiştir. Bu kapsamda İstanbul'da eş zamanlı 3 ayrı adrese operasyon düzenlenmiş, suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulmuştur."

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonda görev alan personeli tebrik eden Gürlek, "Suçla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğimizi güçlendirerek, hukuk güvenliğini ve kamu düzenini koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Akın Gürlek, Yapay Zeka, Teknoloji, İstanbul, Güvenlik, Ekonomi, Şebeke, Şebeke, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupalıları dolandıran çağrı merkezi çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti’nin kalesine MHP ve Bahçeli’nin pankartları asıldı DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı
Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti
İlçe ayakta Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu İlçe ayakta! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Niğde’de otel odasında ölü bulundu Niğde'de otel odasında ölü bulundu
Bursa’da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam Bursa'da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam

11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:36
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı Milyonları etkileyen ödemeler arttı
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı
10:09
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:55
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 11:42:24. #.0.3#
SON DAKİKA: Avrupalıları dolandıran çağrı merkezi çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.