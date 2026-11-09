Avrupa’nın en büyük toptan çocuk giyim merkezinde fuar heyecanı

İstanbul Merter’de bulunan İstanbul Kidsport AVM, 9–15 Kasım tarihleri arasında [İstanbul kids] fuarına ev sahipliği yapıyor. 35 bin metrekarelik alanda 200'ü aşkın marka ve showroom bulunduran Kidsport, Avrupa’nın en büyük toptan çocuk giyim AVM’si olarak tanıtılıyor. Merkez, yerli ve yabancı bebek ve çocuk giyim markalarını bir araya getiriyor.

Fuar boyunca mağaza sahipleri, butik işletmecileri, e-ticaret satıcıları, bayiler, distribütörler ve yurt dışından gelen alıcılar yeni sezon koleksiyonlarını inceleyebilecek. Ziyaretçiler, üreticilerle doğrudan görüşme imkânı da bulacak. Metro, metrobüs ve E-5 karayoluna yakın olan Kidsport, ziyaretçilerine ücretsiz kapalı otopark hizmeti de sunuyor.