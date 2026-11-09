Avrupa’nın en büyük toptan çocuk giyim merkezinde fuar heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Avrupa’nın en büyük toptan çocuk giyim merkezinde fuar heyecanı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Avrupa’nın en büyük toptan çocuk giyim merkezinde fuar heyecanı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Avrupa’nın en büyük toptan çocuk giyim merkezinde fuar heyecanı
Haber Videosu

İstanbul Merter’de bulunan İstanbul Kidsport AVM, 9–15 Kasım tarihleri arasında [İstanbul kids] fuarına ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Merter’de bulunan İstanbul Kidsport AVM, 9–15 Kasım tarihleri arasında [İstanbul kids] fuarına ev sahipliği yapıyor. 35 bin metrekarelik alanda 200'ü aşkın marka ve showroom bulunduran Kidsport, Avrupa’nın en büyük toptan çocuk giyim AVM’si olarak tanıtılıyor. Merkez, yerli ve yabancı bebek ve çocuk giyim markalarını bir araya getiriyor.

Fuar boyunca mağaza sahipleri, butik işletmecileri, e-ticaret satıcıları, bayiler, distribütörler ve yurt dışından gelen alıcılar yeni sezon koleksiyonlarını inceleyebilecek. Ziyaretçiler, üreticilerle doğrudan görüşme imkânı da bulacak. Metro, metrobüs ve E-5 karayoluna yakın olan Kidsport, ziyaretçilerine ücretsiz kapalı otopark hizmeti de sunuyor.

Avrupa’nın en büyük toptan çocuk giyim merkezinde fuar heyecanı
Avrupa’nın en büyük toptan çocuk giyim merkezinde fuar heyecanı
İstanbulGüncelGiyimÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Bakan Işıkhan’dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler Bakan Işıkhan'dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler
Baraj suyu çekildi, 26 yıldır su altında olan tarihi yapılar ortaya çıktı Baraj suyu çekildi, 26 yıldır su altında olan tarihi yapılar ortaya çıktı
Menajeri duyurdu: Batrakov için görüşmeler resmen başlıyor Menajeri duyurdu: Batrakov için görüşmeler resmen başlıyor
Bakan Göktaş’a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Galatasaray’a Osimhen’den kötü haber Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber
17:48
Osimhen’in ardından bir kötü haber de Leao’dan
Osimhen'in ardından bir kötü haber de Leao'dan
17:24
Milletvekilleri, Bakan Gürlek’in önünde birbirlerine girdiler
Milletvekilleri, Bakan Gürlek'in önünde birbirlerine girdiler
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
16:48
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 10’a yükseldi
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi
16:41
Emre Belözoğlu’ndan Lukaku’ya son şans Ya oyna ya git
Emre Belözoğlu'ndan Lukaku'ya son şans! Ya oyna ya git
16:28
Gürkan Uygun’un acı günü Babasını son yolculuğuna uğurladı
Gürkan Uygun'un acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
16:12
Bakan Göktaş’a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
16:10
HABAŞ’taki facia sonrası korkulu bekleyiş Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 18:33:24. #.0.3#
SON DAKİKA: Avrupa’nın en büyük toptan çocuk giyim merkezinde fuar heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android