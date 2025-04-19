Avukat Bekir Atallah, ABD Sınırında Gözaltına Alındı

NEW ABD vatandaşı bir emlak avukatı olan Bekir Atallah, Kanada ziyareti dönüşü eşi ile ABD sınır görevlilerince herhangi bir açıklama yapılmadan gözaltına alındığını belirtti.

Atallah'ın göçmenlik avukatı olan kız kardeşi Celine Atallah, ağabeyi ve eşi Jessica'ya ABD sınır polisi tarafından Kanada sınırında yapılan muamelenin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Atallah Law Group isimli hukuk firmasının kurucusu kadın avukat, X hesabındaki paylaşımında, "Bu artık güvenlikle ilgili değil. Rutin bir aşağılanmayla ilgili. Kanunlara uyan Amerikalılar tek tek seçiliyor, kelepçeleniyor ve sebepsiz yere suçlular gibi muamele görüyor." ifadelerine yer verdi.

Bekir Atallah, kız kardeşinin paylaştığı bir videoda Kanada sınırında yaşadıklarını anlatırken, eşi Jessica ile ABD sınırından Vermont eyaletine giriş yaptıktan hemen sonra sınır polisince "araçlarından zorla indirildiklerini ve saatlerce gözaltında tutulduklarını" söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır ABD vatandaşı olduğunu söyleyen Atallah, sosyal medyada yüzlerce kişinin paylaşıp yorum yaptığı video kaydında, "bir suçlu gibi muamele gördüğünü", polisin kendisine "hemen arabadan çık" diyerek silahına sarıldığını ve sebep gösterilmeden saatlerce gözaltında tutuldukları bilgilerini paylaştı.

Bekir Atallah, bir süre sonra serbest bırakıldı.

Aslen Lübnanlı olan Atallah, kelepçelenerek, eşiyle hücreye götürüldüğünü, eşyasına el konulduğunu ve cep telefonunun şifresinin istendiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin, suça karışmış düzensiz göçmenlerle başlayan kitlesel gözaltı ve sınır dışı etme faaliyetlerinin kapsamı giderek artıyor.

ABD'de bir kısım Green Card sahibi göçmen, hatta uzun yıllardır Amerikan pasaportuna sahip olarak yaşayan bazı vatandaşlar da son zamanlarda, ülkelerine dönerken ABD sınır polisinin alışılmadık uygulamalarıyla karşılaşıyor.