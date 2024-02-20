Avukat, cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu götürdüğü için 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kocaeli'de cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu götürdüğü gerekçesiyle yargılanan avukat, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık B.O.U. ile avukatı katıldı.
Görev yaptığı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracılığıyla tanık olarak dinlenilen infaz koruma memuru M.G, hükümlü H.B'nin görevli bulunduğu cezaevinde avukatı olan sanık B.O.U. ile görüşmesi öncesinde üzerini aradığını ve bir şeyin olmadığını iddia etti.
Tanık infaz koruma memuru R.Ç. de sanık ile hükümlü H.B. arasındaki görüşmeyi izlediğini belirterek, "Sadece aralarında kağıt kalem alışverişi oldu. Başından sonuna kadar dikkatli şekilde izledim. Bir şey verdiğini fark etmedim, kağıt altından uyuşturucu verme durumu da olabilir ancak ben bunu fark etmedim." dedi.
Daha sonra söz verilen sanık B.O.U. ise suçlamaları kabul etmeyerek, mahkum olan müvekkiline uyuşturucu verdiğine dair delil ve şüphenin bulunmadığını savundu.
Hükümlü H.B'nin kanında uyuşturucu maddeye rastlandığını ileri süren B.O.U, "Uyuşturucuya sahip bir kişiye nasıl uyuşturucu veririm? Belki görüş gününde ziyaretçileri vermiştir. Önceki görüş günü ne zamandı, bunlar hiç düşünülmüyor. Suçlamaları kabul etmiyorum. Şüpheden sanık yararlanır. Avukat olmanın cezasını yaşıyorum görüşme yaptığım için. 16 aydır işlemediğim suç nedeniyle tutukluyum. İşlerim yarım kaldı, ceza alacaksam bile tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verdi.
Olay
Kocaeli 1 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde 10 Kasım 2022'de, görüş sırasında bir hükümlüye uyuşturucu verdiği tespit edilerek gözaltına alınan avukat B.O.U, daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat üzerine şüpheli avukatın ev ve iş yerinde yapılan aramada, 1 kök sökülmüş, 1 kök saksıda dikili 2 Hint keneviri, 1,88 gram tütüne karışık esrar, 1,65 gram esrar, kurusıkı tabanca ve 6 fişek ele geçirilmişti.
Son Dakika › Güncel › Avukat, cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu götürdüğü için 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?