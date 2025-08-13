Avukat Darbı: Şafak C. Yeniden Gözaltında - Son Dakika
Avukat Darbı: Şafak C. Yeniden Gözaltında

13.08.2025 00:09
Ereğli'de avukat Şafak C., Mustafa D.'yi darbetti iddiasıyla gözaltına alındı, adli kontrolle serbest.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde avukat Mustafa D.'yi ofisinde darbettiği iddia edilen Şafak C., savcılığın 'adli kontrolle serbest bırakılması' kararına itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı. Avukat Şafak C., bir kez daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 8 Ağustos'ta Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Nimet Hoca Sokak'ta meydana geldi. Avukat Şafak C., bir davayla ilgili görüşmek üzere meslektaşı Mustafa D.'yi ofisine çağırdı. İddiaya göre ofiste başlayan görüşme sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şafak C., Mustafa D.'yi darbetti. Mustafa D., ofisten çıktığı sırada bina girişinde, davanın tarafı olan Şafak C.'nin müvekkilleri tarafından da darbedildi. Mustafa D., kaçarak taksi durağına sığınıp, polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa D., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Mustafa D. taburcu edildi.

AVUKATI: ER GEÇ GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK

Olay kapsamında adliyeye çıkarılan avukat Şafak C. ile beraberindeki 3 kişi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine Şafak C. tekrar gözaltına alındı. Adliyeye getirilen Şafak C., itiraz edilen Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Şafak C. mahkeme tarafından bir kez daha adli şartıyla serbest bırakıldı. Adliye çıkışında açıklama yapan Şafak C.'nin avukatı Altan Çetinkaya, "Er geç gerçekler ortaya çıkacak" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ, (Zonguldak),

Kaynak: DHA

Avukat Darbı: Şafak C. Yeniden Gözaltında

