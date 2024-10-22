Avukat Dilek Ekmekçi Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avukat Dilek Ekmekçi Tahliye Edildi

Geniş Video İzle

Dilek Ekmekçi, silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye oldu.

22.10.2024 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL)- Avukat Dilek Ekmekçi, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada tahliye edildi.

Avukat Dilek Ekmekçi, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" ve "iftira" suçlarından gözaltına alınıp 1 Eylül'de tutuklanmıştı. Ekmekçi hakkında yine sosyal medya paylaşımları nedeniyle  "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılarak tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

"Kamu görevlisine hakaret" suçundan tahliye edilen Ekmekçi'nin Fetullahçı terör örgütüne üye olmaktan yargılandığı davaya bugün devam edildi. Duruşmaya Ekmekçi, Bakırköy Kadın Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken avukatları salonda hazır bulundu. Çok sayıda avukat duruşmayı takip etti. 10.40'ta başlaması gereken duruşma gecikmeli olarak 12.30'da başladı.

"Bu benim sesimi kısma girişiminin mahkemeye yansıması"

Tutuklu sanık Dilek Ekmekçi, SEGBİS sisteminin çalışmamasına ve mahkemeye getirilmemesine tepki göstererek, "Duruşma salonunda hazır bulunmak istiyorum. Bu benim sesimi kısma girişiminin mahkemeye yansıması. Benim söyleyeceklerim paralel yapıya ilişkindir. Huzurda savunma yapmak istiyorum. Özgürlüğüm 7 haftadır kumpasla zaptedilmiş durumda. Ben yine savunma yaparım ama en azından SEGBİS sisteminin düzeltilmesi için 1 saat ara verin başka bir salon ayarlayın. Haksız tutuklamaya son verilmesini istiyorum" dedi ve savunma yapmadı.

Tahliye kararı

Ara kararını açıklayan mahkeme, Ekmekçi'nin tahliyesine karar verdi.

Kaynak: ANKA

Politika, İstanbul, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avukat Dilek Ekmekçi Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:45 Özel’den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli’ye şartlı destek Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
13:27 Teröristbaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da yapılacak Teröristbaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da yapılacak
11:38 Bahçeli: Öcalan’ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis’te konuşsun Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun
00:20 Kanlı paralarla gününü gün etmiş İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı
00:08 Anayasa açıklamasıyla tepki çeken Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu geri adım attı Anayasa açıklamasıyla tepki çeken Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu geri adım attı
23:10 İddianamede çarpıcı detaylar Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
23:00 Baba ve kardeşini bıçaklayıp evi ateşe verdi Baba ve kardeşini bıçaklayıp evi ateşe verdi
22:48 Beşiktaş, Yunus Akgün’ü TFF’ye şikayet edecek Beşiktaş, Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek
22:38 Xabi Alonso’dan geleceğiyle ilgili herkesi şaşırtan karar Xabi Alonso'dan geleceğiyle ilgili herkesi şaşırtan karar
22:36 Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam
22:08 ’Mezar taşımı yaptırmayın’ mesajından sonra sırra kadem basan gençten kahreden haber 'Mezar taşımı yaptırmayın' mesajından sonra sırra kadem basan gençten kahreden haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 16:19:43. #1.13#
SON DAKİKA: Avukat Dilek Ekmekçi Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.