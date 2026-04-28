Avukat Mehmet Pehlivan'ın Delil Karartma Operasyonu

Avukat Mehmet Pehlivan, Ekrem İmamoğlu'nun davasında mahkeme başkanını reddi hakim sebebiyle düşürmeye çalışıyor. Yeni hakim gelirse, yargılamanın sıfırdan başlamamasını itiraz konusu yapacak. Pehlivan'ın asıl amacı, iki villanın rüşvet olarak aile şirketine devredilmesiyle ilgili delilleri karartmak. Noterde 15 milyon TL'ye devredilen şirketin aslında 100 milyon TL'ye devredildiğine dair sahte sözleşme düzenliyor ve arabuluculuk müessesini kullanarak eski delilleri etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Bu nedenle tutuklanan Pehlivan, 'Ben nasıl delil karartabilirim' diyerek savunma yapıyor.