Avukat Uyuşturucu Skandalında Tutuklandı - Son Dakika
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Avukat Uyuşturucu Skandalında Tutuklandı

Avukat Uyuşturucu Skandalında Tutuklandı

Konya'da avukat Halise Karapınarlı, cezaevine uyuşturucu sokma suçlamasıyla tutuklandı.

21.05.2025 11:40
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KONYA'da cezaevine para karşılığı uyuşturucu götürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Halise Karapınarlı (41) ve cezaevindeki 3 mahkum için, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak' suçlarından 46'şar yıl 4'er ay 15'er gün hapis cezası istemiyle dava açıldı. Karapınarlı'yı bir hükümlünün ele verdiği ortaya çıktı.

Konya Barosu avukatlarından Halise Karapınarlı, geçen yıl aralık ayında Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'Hırsızlık' suçundan tutuklu müvekkili M.T. ile görüşe geldi. Görüşmenin ardından M.T.'nin üzerinde 1 gram esrar, 0,6 gram eroin ve 0,8 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Mahkuma uyuşturucu getirdiği saptanan Avukat Karapınarlı, gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, annesi ve kardeşiyle yaşayan Halise Karapınarlı'nın evinde de arama yaptı. Karapınarlı'nın odasında 2,3 gram esrar, 96 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Halise Karapınarlı, çıkarıldığı mahkemede 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili iddianameyi hazırladı. İddianamede, Halise Karapınarlı ve cezaevindeki mahkumlar İ.A. (38), K.A. (22) ve M.E. (39) hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak' suçlarından 46'şar yıl 4'er ay 15'er güne kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'YAKALANDIĞI GÜN GÖRÜŞMEYE GELMİŞTİ'

Halise Karapınarlı'yı ihbar eden tutuklu M.T. ifadesinde, "K.A. Halise Karapınarlı'dan uyuşturucu maddeyi satın alarak koğuşa getirmişti. Koğuşta da maddenin bir kısmını M.E. ile paylaşarak kullanmışlardı. Dosyalarımla ilgili Halise'ye vekalet verdim. Bu tarihten yaklaşık olarak 3-4 gün öncesinde M.E. bana, Halise'nin yine uyuşturucu madde getireceğini, bu maddeleri teslim alıp kendisine getirmemi istedi. Yakalandığı gün Halise benimle görüşmek için cezaevine gelmişti. Halise'nin bana M.E.'ye vermek üzere uyuşturucu madde getireceğini biliyordum. Bu nedenle uyuşturucu madde ile ilgili olarak arkadaşlarımın herhangi bir sıkıntı yaşamaması için gündüz saatlerinde infaz koruma baş memurları ile görüşmek istediğimi söyledim. Yaptığım görüşmede Halise Karapınarlı isimli bir avukatın, benimle görüşmek için geleceğini benimle birlikte aynı koğuşta kalan kişilere vermek üzere uyuşturucu madde getireceğine dair bilgi verdim. Halise'nin yanına görüşmek için gittim. Görüşme sırasında oda içerisinde bulunan masanın kenarında bir poşetin içerisinde uyuşturucu olarak düşündüğüm madde bulunuyordu. Halise, eliyle bu maddeyi işaret etti. Ben de bu maddeyi aldım. Daha sonra avukat ile görüşmemiz bitti. Görüşme bitiminde bu avukattan teslim almış olduğum maddeyi, kurum baş memurlarına verdim" dedi.

Halise Karapınarlı ise evinden çıkan uyuşturucuların kendisine ait olmadığını söyledi.

Kaynak: DHA

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