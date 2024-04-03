Avukatlar, Van'da Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın mazbatasının AKP'li adaya verilmesine karşı açıklama yapmak istedi

GAYE ŞEYMA CAN
Van'da DEM Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki memnu hakların iadesi kararının kaldırılarak, mazbatanın AKP'li aday Abdulahat Arvas'a verilmesine karşı İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapmak isteyen avukatlar Kağıthane Kaymakamlığı kararı gerekçe gösterilerek engellendi. Basın açaklaması yapmak isterken kaymakamlık kararıyla bir anda polisi karşılarında bulan avukatlardan 14'ü gözaltına alındı, fenalaşan bir avukat hastaneye kaldırıldı.
Avukatlar adliye önünde basın açıklamasına hazırlanırken, Kağıthane Kaymakamlığı'nın açıklamayla ilgili yasak kararı verdiği belirtildi. Polis bu yasağı gerekçe göstererek avukatların açıklamasını engellemeye çalıştı. İtiş kakış yaşanırken bir grup avukat "Faşizme karşı omuz omuza" sloganı attı. Bu kez adliye girişinde açıklama yapmak isteyen avukatlara burada da müdahale edildi. Adliyeye girişlerin kapatılması üzerine kapıları zorlayarak içeri giren avukarlara yeniden çevik kuvvet tarafından müdahale edildi. Müdahalelerde aralarında Adalet Nöbet'lerinin ünlü hukukçusu Kemal Aytaç'ın da bulunduğu 14 avukat gözaltına alındı.
BİR AVUKAT FENALAŞTI
Bir avukat ise arbedede fenalaştı. Meslektaşları taşıyarak açık alana çıkardı. Daha sonra ambulansa bindirildi.
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