Avukatlık mezuniyet töreninde baba-oğul duygusal an - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avukatlık mezuniyet töreninde baba-oğul duygusal an

Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Veysel Çiçeklidağ, avukat cübbesi giydirdiği 2,5 yaşındaki oğluyla birlikte mezuniyet belgesini aldı. Törende fakültede dereceye giren öğrencilere plaket verildi ve mezun olan öğrencilere belgeleri teslim edildi. Çiçeklidağ, oğluyla birlikte mezuniyeti kutlarken, eşinin de aynı fakülteden mezun olduğunu belirtti.

18.06.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Veysel Çiçeklidağ, avukat cübbesini giydirdiği 2,5 yaşındaki oğluyla birlikte mezuniyet belgesini aldı.

Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesince Rektörlük Kültür Merkezinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, fakültede dereceye giren öğrencilere plaket verilmesiyle devam etti.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür de mezun olan öğrencileri tebrik ederek, gelecek yaşamlarında başarı diledi.

Hukuk Fakültesi'nin çok güçlü akademik kadroya sahip olduğunu ifade eden Şengörür, her bir öğrencinin alanında donanımlı olarak mezun edildiğini belirtti.

Hukukun bir vücudun kalbi gibi düşünülmesi gerektiğini anlatan Şengörür, "Üniversitemizden çok iyi hukukçuklar yetiştirerek mezun ettik." dedi.

Törende, daha sonra fakülteden mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri teslim edildi.

Mezuniyet belgesini oğluyla aldı

Avukat cübbesi giydirdiği oğlu Meriç Ali Çiçeklidağ ile sahneye çıkan Veysel Çiçeklidağ da mezuniyet belgesini oğluyla birlikte aldı.

Çiçeklidağ, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hukuk Fakültesinden mezuniyeti oğluyla sahneye çıkarak kutladığını söyledi.

Mezuniyet törenine oğluyla katılarak güzel bir anı oluşturduğunu ifade eden Çiçeklidağ, oğluna avukat cübbesi de giydirdiklerini dile getirdi.

Eşinin de önceki dönem Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu anımsatan Çiçeklidağ, "Çocuğumla birlikte mezuniyete katılmak çok güzel bir duygu. İkinci üniversitemi okudum. Çocuğumuza da cübbe giydirdik çok güzel bir anı oldu bizim için. Eşimde Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesinde üst dönemim olarak mezundu. Onun da desteği ile fakülteyi bitirdim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hukuk Fakültesi, Kırklareli, Baba, Hukuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avukatlık mezuniyet töreninde baba-oğul duygusal an - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:21 Efes Antik Kenti’nde özel davet skandalı Türk vatandaşları içeriye sokmadılar Efes Antik Kenti'nde özel davet skandalı! Türk vatandaşları içeriye sokmadılar
10:55 İzmir’de infial yaratan görüntü Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti
10:31 Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik
10:07 Salda Gölü tehlike altında mı Valilik “yeni yol“ iddiasını yalanladı Salda Gölü tehlike altında mı? Valilik "yeni yol" iddiasını yalanladı
00:19 Batı Kudüs’teki Netanyahu karşıtı gösteriden kareler Sert müdahale anbean görüntülendi Batı Kudüs'teki Netanyahu karşıtı gösteriden kareler! Sert müdahale anbean görüntülendi
10:57 Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat’ın davası ertelendi Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat'ın davası ertelendi
09:56 Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi
09:13 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan “Kaçak hacılar Suudi Arabistan’a ihbar edildi’ iddiasına yalanlama Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Kaçak hacılar Suudi Arabistan'a ihbar edildi' iddiasına yalanlama
09:02 Yazar Eylem Tok ve oğlunun ABD’deki ilk duruşması bugün Türkiye’nin iade talebi görüşülecek Yazar Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki ilk duruşması bugün! Türkiye'nin iade talebi görüşülecek
08:40 İlker Kaleli’den 44. yaşına giren Sıla’ya romantik kutlama: Yüzün hep gülsün İlker Kaleli'den 44. yaşına giren Sıla'ya romantik kutlama: Yüzün hep gülsün
08:13 Apartman dairesinde feci yangın Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü, baba ağır yaralandı Apartman dairesinde feci yangın! Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü, baba ağır yaralandı
08:10 Bomba iddia Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami’de dünyaevine girdi Bomba iddia! Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami'de dünyaevine girdi
07:39 Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti
07:39 Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi! Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 11:55:15. #1.12#
SON DAKİKA: Avukatlık mezuniyet töreninde baba-oğul duygusal an - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement