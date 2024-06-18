Avukatlık mezuniyet töreninde baba-oğul duygusal an

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Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Veysel Çiçeklidağ, avukat cübbesini giydirdiği 2,5 yaşındaki oğluyla birlikte mezuniyet belgesini aldı.

Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesince Rektörlük Kültür Merkezinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, fakültede dereceye giren öğrencilere plaket verilmesiyle devam etti.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür de mezun olan öğrencileri tebrik ederek, gelecek yaşamlarında başarı diledi.

Hukuk Fakültesi'nin çok güçlü akademik kadroya sahip olduğunu ifade eden Şengörür, her bir öğrencinin alanında donanımlı olarak mezun edildiğini belirtti.

Hukukun bir vücudun kalbi gibi düşünülmesi gerektiğini anlatan Şengörür, "Üniversitemizden çok iyi hukukçuklar yetiştirerek mezun ettik." dedi.

Törende, daha sonra fakülteden mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri teslim edildi.

Mezuniyet belgesini oğluyla aldı

Avukat cübbesi giydirdiği oğlu Meriç Ali Çiçeklidağ ile sahneye çıkan Veysel Çiçeklidağ da mezuniyet belgesini oğluyla birlikte aldı.

Çiçeklidağ, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hukuk Fakültesinden mezuniyeti oğluyla sahneye çıkarak kutladığını söyledi.

Mezuniyet törenine oğluyla katılarak güzel bir anı oluşturduğunu ifade eden Çiçeklidağ, oğluna avukat cübbesi de giydirdiklerini dile getirdi.

Eşinin de önceki dönem Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu anımsatan Çiçeklidağ, "Çocuğumla birlikte mezuniyete katılmak çok güzel bir duygu. İkinci üniversitemi okudum. Çocuğumuza da cübbe giydirdik çok güzel bir anı oldu bizim için. Eşimde Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesinde üst dönemim olarak mezundu. Onun da desteği ile fakülteyi bitirdim." diye konuştu.