Avustralya Başbakanı, 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımını destekliyor - Son Dakika
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Avustralya Başbakanı, 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımını destekliyor

Avustralya Başbakanı, 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımını destekliyor

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sosyal medyanın yıkıcı etkilerine dikkat çekerek, 16 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarını kullanmalarının yasaklanmasını desteklediğini söyledi. Albanese, gençlerin ruh sağlığına zarar veren çevrim içi etkileşimlerin azaltılması için sosyal medyaya kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini belirtti.

21.05.2024 18:03
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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 16 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarını kullanmalarının yasaklanmasını desteklediğini söyledi.

The Guardian gazetesinin haberine göre, Albanese, sosyal medyaya ilişkin Nova FM radyosuna değerlendirmelerde bulundu.

Albanese, sosyal medyanın "yıkıcı" etkileri olabileceğine işaret ederek, çocukların 16 yaşına kadar sosyal medya hesaplarına kaydolmalarının yasaklanmasını desteklediğini dile getirdi.

Genç yaşta çok fazla çevrim içi etkileşimin ruh sağlığına ciddi zarar verdiğine dikkati çeken Albanese, gençlerin spor yapmalarını, birbirleriyle doğrudan iletişim kurmalarını ve internette daha az zaman geçirmelerini istediklerini kaydetti.

Albanese, "Bunu yapmanın bir yolu da sosyal medyaya kısıtlamalar getirmektir." diye konuştu.

Sosyal medyadaki kötü niyetli yorumların çocuklar üzerinde olumsuz etki yaratabileceğini dile getiren Albanese, "Sosyal medyamdaki yorumlara bakmıyorum çünkü baksaydım sabah evden çıkmakta zorlanırdım. İnsanlar anonim olarak korkunç şeyler söyleyebiliyor." dedi.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Avustralya, Politika, Güncel, Son Dakika

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