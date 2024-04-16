Avustralya Başbakanı, bıçaklı saldırganı durduran Fransız vatandaşına süresiz vize hakkı tanıyacak

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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Sydney kentindeki alışveriş merkezinde 6 kişiyi öldüren bıçaklı saldırganı uzaklaştırmaya çalışan Fransız vatandaşına süresiz vize hakkı tanınacağını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, Albanese, "cesaretine" teşekkür ettiği Fransız vatandaşı Damien Guerot'un bir ay içerisinde sona erecek olan vizesine ilişkin, "Guerot'un vizesini yenilemekle ilgili bir sıkıntı yaşamamasını sağlayacağım." dedi.

Guerot'un istediği kadar ülkede kalabileceğini söyleyen Albanese, "Her ne kadar Fransa için kayıp olsa da Avustralya vatandaşı olmasından mutluluk duyacağımız biri. Olağan dışı cesaretinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Saldırganı yürüyen merdivenlerde uzaklaştırmaya çalıştığı videonun dünya genelinde yayılması sonrasında ülkede "kahraman" olarak nitelendirilen Guerot, "Geldiğini gördük ve durdurmamız gerektiğini düşündük." şeklinde konuştu.