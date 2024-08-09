Avustralya Başbakanı Gazze'de ateşkes için müzakerelerin yeniden başlatılmasını destekliyor

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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Gazze'de ateşkesin sağlanması için ABD, Mısır ve Katar tarafından yapılan müzakereleri yeniden başlatma çağrısını desteklediklerini bildirdi.

Albanese, X hesabından yaptığı açıklamada, "Avustralya, Gazze'de ateşkes için baskı yapan ABD, Mısır ve Katar'ın yanında. Tüm taraflara anlaşmayı kabul etmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Ateşkesin sağlanmasında yaşanacak herhangi bir gecikmenin daha fazla can kaybına neden olacağını belirten Başbakan Albanese, bölgedeki sivillerin korunması, esirlerin serbest bırakılması ve ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Gazze'de ateşkes için müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısı

ABD, Mısır ve Katar, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için müzakereleri 15 Ağustos'ta yeniden başlatma çağrısı yapmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin imzaladığı ortak yazılı açıklamada, müzakerelerin yeni sürecini Mısır'ın başkenti Kahire veya Katar'ın başkenti Doha'da başlatmaya işaret edilmişti.

Açıklamada, "Rehineleri salıverme, ateşkesi başlatma ve bu anlaşmayı hayata geçirme zamanı geldi." ifadesine yer verilmişti.