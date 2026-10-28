Avustralya'da bir kişi 15 kişinin öldüğü saldırıda tazminat için yalan beyanla suçlandı - Son Dakika
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Avustralya'da bir kişi 15 kişinin öldüğü saldırıda tazminat için yalan beyanla suçlandı

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Avustralya'da 46 yaşındaki bir kişi, geçen yıl Sydney'de 15 kişinin öldüğü Hanuka saldırısında yaralandığı yönünde yalan beyanla tazminat almaya çalışmakla suçlandı. Hakkında yanlış belge ve beyan suçlamalarıyla iddianame hazırlandı; kişi 18 Kasım'da mahkemeye çıkacak.

Avustralya'da bir kişi geçen yıl Sydney kentinde Hanuka kutlamaları esnasında düzenlenen ve 15 kişinin öldürüldüğü saldırının mağduru gibi davranarak tazminat kazanmaya çalışmakla suçlandı.

Sydney polisinden yapılan açıklamaya göre, 46 yaşındaki şahıs hakkında, "finansal kazanç sağlamak için yanlış belge yayma" ve "polis incelemesine yol açan yanlış beyan" suçlamalarıyla iddianame hazırlandı.

İddianamede, ismi açıklanmayan şahsın 14 Aralık 2025'teki saldırıda yaralandığı yönünde yalan beyanda bulunduğu ve bu şekilde saldırı kurbanlarına verilen tazminatı almaya çalıştığı aktarıldı.

Şahıs, 18 Kasım'da mahkemeye çıkmak üzere kefaletle serbest bırakıldı.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer zanlının gözaltına alındığını kaydeden polis, saldırının terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Başbakan Anthony Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu duyurmuştu.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Kaynak: AA
AvustralyaGüncelDünyaSon Dakika

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