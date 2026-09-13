Avustralya'da deniz aslanında ilk kez H5N1 kuş gribi görüldü - Son Dakika
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Avustralya'da deniz aslanında ilk kez H5N1 kuş gribi görüldü

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Avustralya'da H5N1 türü kuş gribinin ilk kez bir deniz aslanında tespit edildiği bildirildi. South Australia eyaleti yetkilileri, Kanguru Adası'ndaki Seal Bay bölgesinde köpek balığı saldırısında yaralanan ve iyileşme sürecindeyken ölen deniz aslanının ölüm nedeninin kuş gribi olduğunu belirledi.

Avustralya'da "H5N1" türü kuş gribi vakasının ilk kez bir deniz aslanında tespit edildiği bildirildi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, South Australia eyaleti yetkilileri, Kanguru Adası'ndaki Seal Bay bölgesinde bulunan deniz aslanının köpek balığı saldırısında yaralandığını ve iyileşme sürecindeyken öldüğünü belirtti.

Yetkililer, yapılan incelemelerde deniz aslanının ölüm nedeninin köpek balığı saldırısı değil, kuş gribi olduğunun belirlendiğini ve hayvanın yaraları nedeniyle hastalığa karşı daha savunmasız hale gelmiş olabileceğini ifade etti.

Eyaletteki deniz aslanı popülasyonunun her yıl yaklaşık yüzde 2 azaldığına dikkat çeken yetkililer, kuş gribinin dünyanın farklı bölgelerindeki deniz aslanı ve fok popülasyonları için "yıkıcı etkileri" olduğunun altını çizdi.

Yetkililer, kuş gribinin, eyalet genelinde şimdiye kadar 4 farklı memeli türünde tespit edildiğini aktardı.

Avustralya'da, 19 Haziran'da "H5N1" türü kuş gribi virüsünün neden olduğundan şüphelenilen ilk vaka tespit edilmiş, 3 Ağustos'ta da yabani kuşlarda ilk toplu ölüm vakası görülmüştü.

25 Ağustos'ta ise ülkede memeli hayvanlarda görülen ilk kuş gribi vakasının, South Australia eyaletinde bulunan uzun burunlu kürklü fokta tespit edildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Avustralya, Kuş Gribi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da deniz aslanında ilk kez H5N1 kuş gribi görüldü - Son Dakika

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