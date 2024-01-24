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Avustralya'da düşen uçakta 16 yaşındaki pilot hayatını kaybetti - Son Dakika
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Avustralya'da düşen uçakta 16 yaşındaki pilot hayatını kaybetti

Avustralya'nın Sidney kentinin güneybatısında düşen küçük uçağın 16 yaşındaki pilotu hayatını kaybetti. Uçak, kalkış yaptığı Camden Havaalanından 3 kilometre mesafedeki bir otlağa düştü. Pilotun uçuşun ilk üç dakikasında iniş talebinde bulunduğu ve kısa bir süre sonra kontrol kulesiyle irtibatının kesildiği belirtiliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Avustralya\'da düşen uçakta 16 yaşındaki pilot hayatını kaybetti
24.01.2024 - 13:44,
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Avustralya'nın Sidney kentinin güneybatısında düşen küçük uçağın 16 yaşındaki pilotu hayatını kaybetti.

9 News'un haberine göre, yerel uçuş okuluna kayıtlı Cessna 172 tipi küçük uçak, kalkış yaptığı Camden Havaalanından 3 kilometre mesafedeki Brownlow Hill'deki bir otlağa düştü.

16 yaşındaki pilotun uçuşun ilk üç dakikasında yaklaşık 1500 feet'e ulaşmasının ardından iniş talebinde bulunduğu ve kısa bir süre sonra da kontrol kulesiyle irtibatının kesildiği belirtiliyor.

Küçük uçağın enkazını başka bir pilot kontrol kulesine bildirirken, olay yerine intikal eden polis genç pilotun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Avustralya'da 15 yaşındakiler, gerekli pilot sertifikası almaları halinde tek başına uçuş yapabiliyor.

Kaynak: AA
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