Avustralya'da Filistin Destekçileri İsrailli Üniversite Temsilcilerini Odada Kilitledi - Son Dakika
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Avustralya'da Filistin Destekçileri İsrailli Üniversite Temsilcilerini Odada Kilitledi

Avustralya'daki Sydney Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte Filistin destekçisi eylemciler, İsrailli üniversite temsilcilerini odada kilitledi. Eylemciler, İsrail'in soykırım suçlamalarıyla ürünlerinin boykot edilmesini talep etti. Sydney Üniversitesi yetkilileri ise öğrencilerin ifade özgürlüğüne sahip olduğunu belirtti.

26.03.2024 12:00  Güncelleme: 12:00
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Avustralya'daki Sydney Üniversitesi yetkilileri, Filistin destekçisi eylemcileri, İsrailli üniversite temsilcileri ile 1,5 saat boyunca bir odada kilitli tuttu.

Sky News'ün haberine göre, öğrenci değişim programı kapsamında düzenlenen "Yurt Dışı Fuarı" etkinliğine katılmak amacıyla Sydney Üniversitesine gelen İsrail'deki Tel Aviv Üniversitesi temsilcileri, Filistin destekçilerinin protestolarıyla karşılaştı.

Filistin destekçisi eylemciler, İsrailli temsilcilerin diğer ülkelerden temsilcilerle toplantı salonunda olduğu sırada içeri girerek Tel Aviv Üniversitesinden gelenlerin dışarı çıkarılmasını istedi.

Sydney Üniversitesi yetkilileri, eylemcileri İsraillilerin ve diğer ülke temsilcilerinin de bulunduğu odaya kilitleyerek odanın dışına güvenlik personeli görevlendirdi.

Yaşananları sosyal medyada paylaşmak üzere video kaydı alan eylemciler, soykırımla suçladıkları İsrail'in ürünlerinin boykot edilmesini talep etti.

Eylemciler, Sydney Üniversitesinin "soykırımı" desteklediğini iddia eden sloganlar attı.

İsrailli temsilciler, eylemcilerin, 1,5 saatin ardından protestoyu sonlandırmayı reddetmesi üzerine güvenlik görevlileri eşliğinde üniversiteden ayrılmayı kabul etti.

Almanya, Kanada, ABD ve Tayvan'dan gelen üniversite yetkilileri, Sydney Üniversitesinin bu durum karşısındaki tutumunu beğenmedikleri için bir daha Yurt Dışı Fuarı'na katılmayacaklarını belirtti.

Tel Aviv Üniversitesi ise olaylara ilişkin açıklama yapmayı reddetti.

Sydney Üniversitesi yetkilileri, "Kampüsümüzün aktivizm ve protestolar konusunda zengin bir geçmişi var. Tüm öğrencilerimiz ve personelimiz, kurallara uygun olarak kendilerini ifade etme özgürlüğüne sahip." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Avustralya, Filistin, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da Filistin Destekçileri İsrailli Üniversite Temsilcilerini Odada Kilitledi - Son Dakika

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