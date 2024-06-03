Avustralya\'da Filistin\'i destekleyen çalışanın işten çıkarılması haksız bulundu

Güncel

Avustralya'da kamu denetçisi Adil Çalışma Komisyonu (FWC), Filistin'i destekleyen paylaşımlarda bulunduğu için işten çıkartılan Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) eski çalışanı Antoinette Lattouf'un haksız olarak görevinden alındığını bildirdi.

Kendilerine başvuran radyo sunucusu Lattouf'un durumunu inceleyen FWC, ABC'nin "işten çıkartılmadı" savunmasının doğru olmadığı sonucuna ulaştı.

FWC Başkan Yardımcısı Gerard Boyce, karara ilişkin yaptığı açıklamada, Lattouf'un ABC'nin girişimleriyle bilinçli bir şekilde işten çıkartıldığını belirterek, "ABC, çalışanın açıklama yaptığı elektronik postaya dahi cevap vermedi." ifadelerine yer verdi.

İşten çıkartılmasının "haksız" olduğunu ve prosedürlere uygun yapılmadığını savunan Lattouf, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, komisyonun kararından memnuniyet duyduğunu aktardı.

Lattouf, "ABC'nin bizzat aldığı karar doğrultusunda işten çıkartılmaktan dolayı hayal kırıklığı yaşıyorum. İnsan Hakları İzleme Örgütünün açlığın savaş aracı olarak kullanıldığına dair bir raporunu paylaşmıştım." ifadelerine yer verdi.

FWC kararının ardından Federal Mahkemeye intikal eden süreç kapsamında Lattouf, "haksız" sebeplerle işten çıkartıldığı için yasal masraflarının ödenmesini talep ediyor.

Bu arada, ABC de savunmasında Lattouf'un sözleşme kapsamındaki ödemelerinin yapıldığı ve bu bağlamda da "işten çıkartılmadığını" belirtiyor.

Filistin'i destekleyen paylaşım yaptığı için kovuldu

ABC Radyosu'nda sunuculuk yapan Lattouf, sosyal medya hesabında, Filistin'i destekleyen paylaşımlar yapmasının ardından 20 Aralık 2023'te işten çıkarılmıştı.

ABC'den bir sözcü, o dönem yaptığı açıklamada, kısa süreli bir sözleşmeyle çalışan Lattouf'un kalan mesaisine devam etmeyeceğini dile getirmişti.

The Age gazetesi, Lattouf'un Filistin'e destek veren paylaşımlarının ardından kovulmasına ilişkin WhatsApp mesajlarına ulaşmıştı.

İsrail yanlısı lobi "İsrail İçin Avukatlar" isimli gruptan sızdırılan mesajlar, grup üyelerinin, Lattouf'u görevden alması için ABC Başkanı Ita Buttrose ve Genel Müdür David Anderson'a koordineli şekilde mektuplar yazdığını, aksi takdirde yasal işlem başlatılacağı yönünde tehditlerde bulunduğunu göstermişti.