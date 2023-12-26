Avustralya\'da fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Avustralya'nın doğusunda etkili olan fırtına nedeniyle Queensland ve Victoria eyaletlerinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya Yayın Kurumu ABC'nin haberine göre, Queensland, Victoria ve Yeni Güney Galler (NSW) eyaletlerinde fırtına, sağanak, dolu ve sel etkili oldu.

Queensland ve Victoria'da fırtınada devrilen iki ağacın üzerlerine düştüğü 2 kişi yaşamını yitirdi.

Elektrik dağıtım şirkti Energex, Queensland'da yaklaşık 1000 hattın hasar görmesi sonucu 120 binden fazla abonenin elektriğinin kesildiğini duyurdu.

Eyalet yetkilileri, Queensland'ın güneydoğusuna 24 saatte 280 bin yıldırım düştüğünü ve 10 santimetreyi aşan "dev dolu" yağışı görüldüğünü bildirdi.

Fırtına ve şiddetli yağışların vurduğu Victoria'da ise Melbourne kenti için "fırtına, şiddetli rüzgar ve sağanak" uyarısı yapıldı.

Ayrıca Victoria'da Elmore kasabası başta olmak üzere bazı bölgelerde yolların sel nedeniyle ulaşıma kapatıldığı belirtildi.