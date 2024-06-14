Avustralya'da kilise saldırganına yeni suçlamalar - Son Dakika
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Avustralya'da kilise saldırganına yeni suçlamalar

Avustralya'nın Sydney kentindeki bir kilisede gerçekleşen saldırıda Piskopos Mar Mari Emmanuel'e bıçakla saldırmakla suçlanan 16 yaşındaki gence, terör suçlamasıyla birlikte 2 yeni suçlama daha yöneltildi. Savcılar, gencin telefonunda bulunan ve terör suçlamasında delil olarak kullanılabilecek binlerce görüntünün incelenmesi için süre talep etti. Saldırı sonrası bazı camiler tehdit edilirken, olayla bağlantısı olduğu iddia edilen 7 genç yakalandı.

14.06.2024 12:01
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Avustralya'nın Sydney kentindeki bir kilisede 15 Nisan'da düzenlenen ayin sırasında Piskopos Mar Mari Emmanuel'e bıçakla saldırmakla suçlanan 16 yaşındaki gence 2 yeni suçlama daha yöneltildi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Parramatta Çocuk Mahkemesinde görülen davada savcılar, gencin telefonunda polisin tespit ettiği ve aralarında "terör suçlaması"nda delil olarak kullanılabilecek 52 bin görüntü ve 7 bin 500 videonun incelenip mahkemeye sunulması için 6 hafta süre istedi.

Savcılar, terör suçlamasıyla karşı karşıya olan 16 yaşındaki gence, piskopos Emmanuel'i öldürme kastıyla ağır yaralamak ve bir rahibi ağır fiziksel zarar verme kastıyla yaralamak olmak üzere iki ek suçlama yöneltti.

Bir sonraki duruşma temmuz sonlarında görülecek.

Sydney kentindeki Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde 15 Nisan'da canlı yayımlanan ayinde Piskopos Mar Mari Emmanuel bıçakla hedef alınmış, piskopos ve 3 kişi yaralanmıştı.

Yeni Güney Galler Emniyet Müdürü, bu saldırının "terör eylemi" olarak soruşturulacağını bildirmişti. Saldırı sonrası eyaletteki bazı camilerin tehdit edildiği açıklanırken, "terörle mücadele" operasyonları çerçevesinde olayla bağlantısı olduğu iddia edilen ve yaşları 15-17 arasında olan 7 gencin yakalandığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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